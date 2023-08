Bericht: FC Bayern erwägt Abgabe von verbessertem Kane-Angebot

Der FC Bayern München gibt im Werben um Star-Stürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur offenbar nicht auf. Wie Sport1 berichtet, erwägt der deutsche Rekordmeister, ein weiteres Angebot für den Angreifer beim Premier-League-Klub einzureichen. Eine dritte Offerte der Münchner, die rund 100 Millionen Euro betragen haben soll, war zuletzt vonseiten der Londoner abgelehnt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vorstellungen der Verhandlungsparteien scheinen weiter auseinanderzuliegen. So verlangen die „Spurs“ um Vorstandschef Daniel Levy dem Bericht zufolge mindestens eine Fixsumme von 120 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni. Englische Medien berichten gar von einer 29-Millionen-Euro-Lücke, die aktuell zwischen den Vorstellungen des FC Bayern und denen von Tottenham klafft.

Klar ist: Im zähen Wettbuhlen um den englischen Nationalmannschaftskapitän hat es nach wie vor keinen Durchbruch gegeben. Eine erste Offerte über 70 Millionen Euro sowie eine weitere über 80 Millionen Euro (jeweils plus Bonuszahlungen) hatten die hartnäckigen Nordlondoner dem Vernehmen nach bereits vor dem dritten Angebot abgelehnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FC Bayern: Transfer-Poker um Kane zieht sich bereits über Monate

Am Montag sollte sich die Münchner Transfer-Taskforce um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge erneut zusammensetzen. Die Verpflichtung von Kane genießt weiterhin oberste Priorität bei der Vereinsführung. Im ersten Pflichtspiel der Münchner am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig wird Kane nach den jüngsten Berichten wohl definitiv nicht dabei sein. Tottenham startet am Sonntag in die neue Premier-League-Saison. Stand jetzt mit Kane.

In der vergangenen Woche hatten sich die Bosse beider Vereine zu Gesprächen in London getroffen. Die Verhandlungen endeten ohne Einigung, die bayerische Delegation um Vorstandschef Jan-Christian Dreesen reiste Berichten zufolge aber durchaus positiv wieder aus England zurück. Nun gab es den nächsten Rückschlag. Kane hat in Tottenham noch Vertrag bis Sommer 2024. Die Spurs, allen voran Klub-Besitzer Joe Lewis, sind nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei zu verlieren. Lewis hatte daher einen sofortigen Verkauf von Kane gefordert, falls dieser sich weigere, ein neues Arbeitspapier in London zu unterzeichnen. Am Wochenende soll Spurs-Boss Levy in die USA geflogen sein, um sich mit Lewis zu treffen.