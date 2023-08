Lösung für Sechser-Frage? FC Bayern wohl an Premier-League-Profi interessiert

Beim FC Bayern München wird offenbar weiter an einer Lösung in der Sechser-Frage gearbeitet. Für das defensive Mittelfeld soll nun in João Palhinha vom FC Fulham ein neuer Kandidat als Top-Lösung auserkoren worden sein. Wie die Bild am Mittwoch berichtete, genieße die Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers Priorität. Der deutsche Rekordmeister soll demnach bereits ein erstes Angebot für den 28-Jährigen vom Premier-League-Klub abgegeben haben. Wie englische und portugiesische Medien berichten, soll Fulham weit mehr als 50 Millionen Euro Ablöse für Palhinha, der noch bis 2027 an die Londoner gebunden ist, verlangen.

Trainer Thomas Tuchel möchte vor dem Ende des Transferfensters gerne noch einen rein defensiv denkenden Sechser verpflichten. Als seine drei aktuellen Spieler auf dieser Position sieht Tuchel die drei zentralen Mittelfeldakteure Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer. Der Bayern-Coach würde sich aber einen echten Abräumer und Stabilisator vom Format eines Declan Rice wünschen, der bei den Bayern zwar ebenfalls zu den Transfer-Kandidaten zählte, allerdings innerhalb der englischen Eliteklasse von West Ham United zum FC Arsenal gewechselt ist.

Palhinha war im Sommer 2022 von Sporting Lissabon in die Premier League gewechselt. Bei der WM in Katar war er Ergänzungsspieler, unter dem neuen Nationalcoach Roberto Martínez zählte er zuletzt aber wieder zum Stammpersonal der Portugiesen.

FC Bayern fahndet nach Pavard-Ersatz

Die Frage um Verstärkung auf der Sechserposition ist zwei Tage vor Abschluss des Transferfensters nicht die einzige offene Personal-Baustelle bei den Münchnern. Aufgrund des bevorstehenden Wechsels von Benjamin Pavard zum italienischen Spitzenklub Inter Mailand sucht der FCB noch Ersatz für die Position des Innen- und des Rechtsverteidigers. Als Favoriten gelten Eric Dier (Tottenham Hotspur) und Trevoh Chabolah (FC Chelsea).