So kommentiert die Presse den Kane-Wechsel zum FC Bayern

Der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte ist fix - und die Presse aus Großbritannien und Deutschland kennt fast kein anderes Thema mehr als Harry Kane. Nach 19 Jahren bei Tottenham Hotspur stürmt der englische Superstar ab sofort für den FC Bayern München. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), fasst die Pressestimmen zusammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großbritannien

Guardian: „Es ist ein Abschied, der sich anbahnte - die Wahrheit ist, dass Harry Kane den Spurs bereits vor einigen Saisons entwachsen ist. In unseren Herzen wusste jeder Fan, dass dieser Moment kommen wird. Es ist traurig, ihn gehen zu sehen, aber es ist keine Überraschung. Er ist 30 und hat wahrscheinlich noch drei oder vier Jahre auf seinem Höhepunkt vor sich. Und er hat es anständig gemacht: Er ist nicht zu einem anderen englischen Klub gewechselt. Nicht zu Manchester City. Oder schlimmer noch zu Arsenal oder Chelsea. Er geht zu den Bayern. Jeder Spurs-Fan sollte damit leben können.“

Sky News: „Der Kapitän der Three Lions schließt sich einem illustren Kreis an Engländern an, um im Ausland zu spielen. Der Stürmer tritt in die Fußstapfen von Jimmy Greaves, Kevin Keegan, David Beckham und Gary Lineker.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

The Sun: „IN A HARRY (Wortspiel, deutsch: In Eile) - Harry Kane unterschreibt Vertrag mit Bayern München und könnte HEUTE sein Debüt geben und die erste Trophäe nach dem 104-Millionen-Pfund-Transfer holen.“

The Mirror: „Harry Kane in Deutschland abgelichtet, wie Englands Kapitän dem Bayern-München-Transfer den letzten Schliff gibt.“

The Times: „Kane wählt Bayern - und könnte heute seine erste Trophäe gewinnen.“

The Independent: „Harry Kane könnte für die Bundesliga-Champions sogar sein Debüt im deutschen Supercup-Finale geben.“

Deutschland

Bild: „Fix und fertig! Das Warten auf Harry Kane ist seit Freitagabend vorbei. Der England-Stürmer landete noch vor dem Wochenende mit stundenlanger Verspätung in Deutschland, ist endlich in München angekommen. Jetzt ist auch der Wechsel von Tottenham perfekt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft spielt nun in München. Wow! Doch wird Harry Kane das Geld wert sein, das der FC Bayern ausgibt? Wer mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert, muss sagen: Nein!“

Kicker: „Kane allein wird nicht alle Probleme beheben. Der Deal ist durch. Harry Kane wechselt von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Damit bekommen die Münchner ihren Wunschspieler. Doch Vorsicht: Englands Kapitän wird die sportlichen Probleme der Bayern aus der vergangenen Saison nicht allein beheben können.“

Spox: „Dieser Stürmer ist nicht zu teuer! Pünktlich zum 60. Geburtstag hat die Bundesliga einen Rekord aufgestellt: Für keinen Spieler zahlte ein Verein jemals mehr als der FC Bayern München für Harry Kane. Doch die Ablösesumme von kolportierten mehr als 100 Millionen Euro ist für den Stürmer gerechtfertigt.“