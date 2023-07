Rangnick: Warum Laimer den Durchbruch beim FC Bayern schaffen wird

Im Mittelfeld des FC Bayern hat sich die Konkurrenzsituation verschärft. In Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Ryan Gravenberch und auch Jamal Musiala stehen künftig fünf Kandidaten für wohl zwei Positionen in der Zentrale zur Verfügung. Besonders der Dreikampf Kimmich/Goretzka/Laimer verspricht einiges an Spannung. Und zumindest wenn es nach Laimers Nationaltrainer Ralf Rangnick geht, hat der österreichische Neuzugang gute Chancen auf viel Spielzeit: „Konni ist einer der besten Umschaltspieler der Welt, der fußballerisch öfters unterschätzt wird“, schwärmt Rangnick im Interview mit der Leipziger Volkszeitung, die wie der Sportbuzzer zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gehört.

Er sei davon überzeugt, dass Laimer sich beim FC Bayern durchsetzen werde. „Er hat sich auch technisch enorm verbessert, legt Tore vor, schießt Tore“, so Rangnick. „Mit seiner extremen Aggressivität, Geschwindigkeit und Mentalität kann er jeder Mannschaft der Welt helfen.“ Laimer war ablösefrei vom Bundesliga-Rivalen RB Leipzig gekommen.

Auch in der österreichischen Nationalmannschaft nimmt Rangnicks Schützling Laimer eine wichtige Rolle ein. In Leipzig wurde die Lücke, die der Abschied des 26-Jährigen riss, mit einem weiteren ÖFB-Profi gefüllt - Nicolas Seiwald. In Xaver Schlager ist zudem ein weiterer Österreicher bei Rangnicks Ex-Klub. Den Vergleich scheut Rangnick aber: „Ich würde Konni nicht mit Nici oder Xaver vergleichen. Die beiden sind beileibe nicht langsam, aber nicht so brutale Sprinter wie Konni, eher strategische Spieler“, erklärte der 65-Jährige. „Was alle eint ist ein unbändiger Wille, Biss und ein ausgeprägter Sinn für Teamarbeit.“