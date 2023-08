Tottenham-Abschied, Bayern-Wechsel und Debüt im Supercup: Das sagt Kane

Diese Botschaft fällt Harry Kane besonders schwer: In einem etwas mehr als zweiminütigen Video hat sich der langjährige Torjäger der Tottenham Hotspur von dem Klub und den Fans verabschiedet. Dem Neuzugang des FC Bayern sei es schwer gefallen, den Abschied aus seiner Heimat in Worte zu fassen. Lachen kann der 30 Jahre alte Superstar hingegen schon wieder, als er im Interview mit seinem neuen Klub über den Transfer spricht. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), fasst die Stimmen zusammen.

Kane über den Abschied von Tottenham Hotspur

„Hallo zusammen. Ich wollte der Erste sein, der es erzählt. Ich habe fast 20 Jahre meines Lebens in Tottenham verbracht. Von einem 11-jährigen Jungen bis zu einem 30-jährigen Mann. Es gab so viele tolle Momente und besondere Erinnerungen. Erinnerungen, die ich für immer in Ehren halten werde. Deshalb ist dies ein Dankeschön an alle meine Mannschaftskameraden über die Jahre hinweg. Allen Trainern, allen Managern, jedem einzelnen Mitarbeiter, vom Zeugwart bis zu den Köchen – allen, die damit zu tun hatten. Natürlich habe ich zu vielen Leuten eine besondere Beziehung aufgebaut. Und vor allem möchte ich euch danken, den Fans von Tottenham. Und ich habe alles gegeben, was ich konnte, um euch stolz zu machen, um euch so viele besondere Momente und Erinnerungen zu schenken, die hoffentlich für immer bleiben. Deshalb hatte ich das Gefühl, dass es an der Zeit war, zu gehen.

Ich wollte nicht mit vielen ungelösten Zukunftsgesprächen in die Saison gehen. Ich denke, dass es für den neuen Manager und die Spieler wichtig ist, sich darauf zu konzentrieren, Tottenham wieder an die Spitze der Tabelle zu bringen und um Trophäen zu kämpfen. Deshalb wünsche ich Ange (Trainer Postecoglou, Anm. d. Red.) und allen Jungs viel Glück. Ehrlich gesagt werde ich jetzt aus der Sicht eines Fans zuschauen und hoffe wirklich, dass die Mannschaft erfolgreich sein kann. Das ist eine Botschaft an alle Fans auf der ganzen Welt. Jeder einzelne Tottenham-Fan, der mich während meiner gesamten Reise unterstützt und begleitet hat. Ich und meine Familie werden es für immer schätzen. Wir werden all die Momente, die wir zusammen erlebt haben, nie vergessen. Ich werde mir diese Saison ansehen. Es ist kein Abschied für immer, denn man weiß nie, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln. Aber es ist ein Dankeschön und wir sehen uns bald.“

Kane über den Transfer zum FC Bayern

„Ich bin jetzt einfach nur glücklich, hier zu sein. Ich freue mich wirklich sehr. Natürlich war es ein Tag an dem sehr viel geschehen ist. Aber jetzt freue ich mich darauf, München kennenzulernen, die Mannschaft, das Trainer-Team und natürlich den Chef-Coach. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt und ich habe meine ganze Karriere hindurch schon gesagt, dass ich mich immer verbessern möchte und selbst alles versuchen möchte, um das Allerbeste aus mir rauszuholen. Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Schritt in meiner Karriere ist, mich selbst nochmal zu pushen und auf dem höchsten Level zu beweisen.

Deshalb bin ich hier und ich freue mich auf diese Herausforderung. Das ist wirklich ein großer Klub. Es ist eine Mannschaft, die viele Titel gewonnen hat, die Jahr für Jahr eine Siegermentalität hat. Wenn man an den FC Bayern denkt, denkt man immer an eines der Top-Teams weltweit. Es war schon besonders, die ganzen Fans am Flughafen zu sehen, am Trainingsgelände, am Krankenhaus. Das war neu für mich und schon ein großartiges Gefühl. Ehrlicherweise kann ich es kaum abwarten, mich den Fans zu zeigen – meine Qualitäten auf dem Platz und hoffentlich viele Tore zu erzielen und sie glücklich zu machen. Ich werde aller Voraussicht nach gleich beim Supercup dabei sein und hoffentlich auch zum Einsatz kommen können. Ich habe auch schon kurz mit dem Trainer gesprochen. Aber so richtig werde ich ihn dann in der Früh sehen – und die Mannschaft dann auch. Und dann werde ich einfach versuchen, mich schnellstmöglich gut einzufinden, alles zu geben und hier alles kennenzulernen. Das Wichtigste ist, einfach alles zu geben, sich auf die Saison jetzt zu fokussieren und die Ziele, die wir erreichen wollen.“

Der 30-Jährige soll mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten und ist damit der erste Transfer dieser Dimension in der Bundesliga. Inklusive Gehalt soll es sich über die Gesamtlaufzeit bis 2027 um einen Deal jenseits der 200-Millionen-Marke handeln. Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel kann nun die größte Baustelle in seinem Kader schließen. Kane ist mit 58 Toren in 84 Länderspielen der erfolgreichste Torjäger in der Geschichte der „Three Lions“. Mit 213 Toren steht er in der ewigen Torschützenliste der Premier League nur hinter Alan Shearer (260).