Michael Rummenigge: „Oft darf Tuchel das nicht mehr machen“

Nach dem 0:3 des FC Bayern im Supercup gegen RB Leipzig war ich ziemlich verwundert. Klar, da war das für die Münchener so bittere Ergebnis, das so gar nicht in die positive Stimmungslage rund um die Verpflichtung von Harry Kane passte. Aber da war auch der Auftritt von Thomas Tuchel im Anschluss an die Pleite. Mit seiner zum wiederholten Mal öffentlich präsentierten Ratlosigkeit erschwert er sich seinen Job zusätzlich. So oft darf er das nicht mehr machen. Natürlich kann man sagen, dass so viel Ehrlichkeit authentisch ist. Aber am Ende ist ein Trainer dafür da, um Lösungen zu präsentieren. Und diese braucht man bei den Bayern momentan dringend.

Harry Kane wird ohne Zweifel weiterhelfen und ist ein absoluter Top-Transfer. Natürlich sind 100 Millionen Euro Ablöse für einen 30-Jährigen viel Geld. Aber ich kann das Mäkeln mancher Experten nicht nachvollziehen. So funktioniert heutzutage nun einmal der Markt und wir alle sollten froh sein, dass sich ein Spieler dieses Kalibers für die Bundesliga entschieden hat. Kane gehört für mich in die gleiche Kategorie wie Erling Haaland oder Robert Lewandowski. Warum sollte man nun wieder das Haar in der Suppe suchen und alles negativ sehen? Kane ist zwar kein Heiland, der die Hand auflegt und damit umgehend alles zum Guten wendet. Aber er wird viele Tore machen. Da bin ich mir sicher.

Weniger sicher bin ich mir mit Blick auf die Sechser-Suche bei den Bayern. Auch hier hat sich Tuchel mit seiner öffentlichen Forderung nach einem Spieler, der genau in sein Profil passt und vornehmlich die Defensive absichert, keinen Gefallen getan. So etwas sollte man intern klären – zumal der Verein ja intensiv auf der Suche nach so einem Abräumer ist. Das Problem: So einfach ist ein derartiger Spieler nicht zu finden. Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass man in München in diesem Sommer noch einmal derart tief wie für Kane in die Tasche greift. Denn: Es sollen schließlich auch noch Rechtsverteidiger und ein Torwart kommen.

Gerade die Suche nach einem Platzhalter für Manuel Neuer ist ebenfalls schwierig. Der neue Mann muss besser sein als Sven Ulreich, der seine Qualitäten hat – für einen längeren Zeitraum als Nummer eins zwischen den FCB-Pfosten genügen diese aber nicht. Viele Alternativen gibt der Markt nicht her. Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea saß schon fast im Flugzeug nach München, wechselte nach dem Kreuzbandriss von Thibaut Courtois nun aber zu Real Madrid. Rund zwei Wochen vor Ende der Wechselfrist müssen sich die Bayern nun langsam sputen.

Dies gilt nicht allein für den Transfermarkt, sondern auch für die Formsuche. Ich glaube zwar, dass man den Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen am Freitag gewinnen wird, aber die Münchner müssen schnell ins Rollen kommen. Das weiß auch Thomas Tuchel.