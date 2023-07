Mit scharfer Medienkritik: Mané lässt Reporter abblitzen

Fragen, die Sadio Mané beantworten könnte, gibt es aktuell genug. Die wohl wichtigste ist, ob der Bayern-Star vorhat, beim deutschen Rekordmeister zu bleiben oder er sich, wie zuletzt berichtet wurde, mit Al-Nassr über einen Transfer einig ist. Doch auf Interviews nach der offiziellen Teampräsentation des FC Bayern München am Sonntagnachmittag in der Allianz Arena hatte der 31-Jährige offensichtlich keine Lust. Via Twitter verbreitete sich am Sonntagabend ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Mané die versammelten Reporter mit deutlichen Worten abblitzen lässt, rasend schnell.

Sadio Mané: „Ihr killt mich jeden Tag“

Mané äußerte in Richtung der versammelten Journalisten scharfe Medienkritik: „Ihr killt mich jeden Tag. Und jetzt wollt ihr mit mir sprechen“. schimpfte der einstige Liverpool-Star und verließ daraufhin die Arena. Was den Bayern-Profi genau störte, wurde nicht deutlich.

Fest steht spätestens seit den Worten von Trainer Thomas Tuchel bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz in der vergangenen Woche, dass Mané bei den Bayern einen schweren Stand hat. „Die Ausgangslage ist keine leichte für ihn“, hatte der Coach gesagt. Auf Manés Position habe der FCB „im Grunde eine Konstellation, die es sehr schwer macht für Sadio“, erklärte Tuchel weiter und setzte den Spieler so unter Druck.

Sadio Mané mit Al-Nassr einig?

Verlässt Mané nun den Verein? Am Donnerstag berichtete die französische Zeitung L‘Equipe, dass sich der senegalische Volksheld mit dem saudi-arabischen Top-Klub Al-Nassr um Cristiano Ronaldo auf einen Transfer geeinigt habe. Zuletzt berichtete Sky, dass Bayern statt der kolportierten Forderung von rund 20 Millionen nun 32 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni für einen Verkauf aufrufen würde.

In seiner ersten – und möglicherweise einzigen - Saison beim FC Bayern – kam Mané in 38 Spielen zum Einsatz und war dabei zwölfmal selbst und sechs Mal als Vorbereiter erfolgreich. Die Bayern hatten sich seinen Transfer vom FC Liverpool 32 Millionen Euro kosten lassen.