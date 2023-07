Bericht: Mané mit Al-Nassr über Wechsel einig

Nach Protest von 15 Stammspielerinnen

Putellas gibt Spanien neue Hoffnung – doch drei Topstars fehlen freiwillig

Spaniens beste Fußballerin Alexia Putellas ist pünktlich zur WM fit, was eigentlich ein Grund für Optimismus im Team sein sollte. Doch wegen eines Protestes von zahlreichen Spielerinnen fehlen einige wichtige Stützen im Kader. Trainer Jorge Vilda will von all dem Ärger nichts mehr wissen.