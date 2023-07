Hainer kritisiert Mané-Leistungen – Verhandlungen über Bayern-Abgang?

Direkt zu Beginn der Vorbereitung mit dem FC Bayern München muss Sadio Mané deutliche Kritik einstecken. Nachdem sich bereits Trainer Thomas Tuchel öffentlich mit den Leistungen des Außenstürmers in der vergangenen Saison unzufrieden gezeigt hatte, hat nun Präsident Herbert Hainer nachgelegt. Während der Asien-Reise der Münchner schlug der Boss in die gleiche Kerbe: „Die Saison, die er gespielt hat, war sicherlich nicht zufriedenstellend – weder für ihn noch für uns“, monierte Hainer. Kommt es in diesem Sommer zum Transfer?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hainer über Angebote für Bayern-Star Mané: Gesamtpaket muss stimmen

Von einer konkreten Offerte für den einstigen Liverpool-Star will der Präsident nichts wissen: „Ob ein Angebot vorliegt, das so konkret ist, dass er auch sagt: ‚Das will ich annehmen‘, das kann ich nicht beurteilen.“ Für einen Mané-Transfer müsste aber nicht nur das Gesamtpaket stimmen, sondern müssten auch alle Partien zusammenspielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Sky wollen die Bayern für Mané die Ablösesumme wieder einnehmen, die sie im Sommer 2022 an den FC Liverpool gezahlt hatten: 32 Millionen Euro zuzüglich möglicher Boni. In der vergangenen Woche berichtete die französische Zeitung L‘Equipe, dass sich der 31-Jährige mit dem saudi-arabischen Top-Klub Al-Nassr um Superstar Cristiano Ronaldo auf einen Transfer geeinigt habe, weil er bei den Bayern unter Tuchel wohl kaum Chancen auf Einsatzzeiten besitzt, wie dieser zuletzt während einer Pressekonferenz auch deutlich machte.

Verhandeln die Berater von Sadio Mané bereits?

Doch will Mané den FCB nach nur einer Saison (38 Einsätze, 12 Treffer) überhaupt verlassen? Laut Bericht der Sport Bild will sich Mané erst einmal Angebote anhören. Vertreter von Al-Nassr und Manés Berater-Agentur sollen in Kürze Gespräche aufnehmen.

Mané selbst schweigt. Nach der offiziellen Teampräsentation in der Allianz Arena am Sonntagnachmittag verweigerte der Bayern-Stürmer Interviews. „Ihr killt mich jeden Tag. Und jetzt wollt ihr mit mir sprechen“, schimpfte der einstige Liverpool-Star und verließ daraufhin die Katakomben der Arena.