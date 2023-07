Mané wohl auf Verkaufsliste des FC Bayern

Das haben sich beide Parteien sicherlich anders vorgestellt. Als der FC Bayern im letzten Sommer Sadio Mané vom FC Liverpool als Königstransfer vorgestellt hatte, war die Vorfreude der Bayern-Fans groß. Die hohen Erwartungen konnte der Offensivspieler aber nicht erfüllen. Nun könnte Mané das Weite suchen und den Klub in Richtung Saudi-Arabien verlassen, berichtet Sky.

Mané auf Bayern-Verkaufsliste?

So soll der Senegalese, der in der abgelaufenen Saison 38 Pflichtspielen für den Rekordmeister absolvierte und dabei zwölf Tore und sechs Assists beisteuerte, „auf der Liste einiger saudischer Vereine“ und auf der internen Verkaufsliste des FCB stehen. Somit darf der Angreiferstar die Bayern wohl verlassen. Der TV-Sender geht sogar davon aus, dass es noch in diesem Sommer zu einem Transfer kommen wird.

Mané äußerte sich kürzlich gegenüber dem senegalesischen Fernsehsender 2sTV wie folgt über seine Zukunft: „Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu Bayern zurückkehren (nach der Sommerpause; d. Red.).“ Seine Startprobleme im Trikot der Münchener hatte der ehemalige Liverpool-Stürmer scheinbar vorher eingeplant. „Es war eine sehr komplizierte Saison, aber das passiert. Das war keine Überraschung für mich. Ich habe erwartet, dass es ein bisschen kompliziert werden würde. Das ist normal.“

Tiefpunkt seiner Premierenspielzeit in München war ein Vorfall mit Leroy Sané im Zuge des Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City: Mané schlug seinem Teamkollegen damals ins Gesicht. „Solche Vorfälle gibt es, das ist vorbei und geregelt, das liegt hinter uns“, betonte der senegalesische Nationalmannschaftskapitän. „Wir werden versuchen, gemeinsam zu kämpfen, um dem Klub zu helfen, in der kommenden Saison seine Ziele zu erreichen.“ Manés Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2025.