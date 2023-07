Bei Kim-Debüt: Bayern müht sich zu Testspiel-Erfolg gegen Japan-Klub

Im zweiten Testspiel bei der Marketing-Reise in Asien ist der FC Bayern München am Samstag in Tokio zu einem glanzlosen 1:0 (0:0) gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale gekommen. Das einzige Tor der Partie erzielte Abwehrspieler Josip Stanisic (57. Minute), nachdem er im Zuge einer großen Rotation nach der Halbzeit von Trainer Thomas Tuchel eingewechselt worden war. Bis dahin stand auch Abwehr-Star Min-jae Kim, der für 50 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel kam, auf dem Platz. Der Südkoreaner feierte bei den Münchenern sein Debüt direkt in der Startelf. Das 1:2 gegen Champions-League-Sieger Manchester City am vergangenen Mittwoch hatte er noch verpasst.

Es zeigte sich erneut, wieso der FCB die im Sommer 2022 durch den Abgang von Robert Lewandowski entstandene Lücke im Mittelsturm mit Weltklasse-Angreifer Harry Kane von Tottenham Hotspur schließen will. Schon in der ersten Halbzeit gegen Kawasaki erarbeitete sich Mathys Tel zwar mehrere herausragende Torchancen, ließ diese aber allesamt ungenutzt. Gleiches traf auf den in der zweiten Halbzeit für Tel eingewechselten Nachwuchsstürmer Arijon Ibrahimovic zu, der ebenfalls mehrere Möglichkeiten auf einen höheren Bayern-Sieg ungenutzt ließ.

Fast eine Stunde Anlauf benötigten die Bayern, bis der eingewechselte Verteidiger Stanisic nach einem energischen Vorstoß zum entscheidenden 1:0 traf. Kim brauchte derweil ein paar Anlaufminuten. Der Innenverteidiger deutete danach seine Fähigkeiten an. Der 26-Jährige scheint sich rasch zu integrieren.

Mané vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Im Kader fehlte Sadio Mané, der sich in Vertragsverhandlungen mit Al-Nassr befindet. Noch am Sonntag soll der Medizincheck beim Klub aus Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad über die Bühne gehen. Dann wäre Mané neuer Teamkollege von Cristiano Ronaldo. Die Ablöse für den Senegalesen, der vergangenes Jahr noch als Weltstar von Liverpool gekommen war, soll zwischen 30 und 40 Millionen Euro liegen.

Am Mittwoch gibt es zum Abschluss des Trips des FC Bayern noch einen Test in Singapur gegen den FC Liverpool.