Bayern „so selbstbewusst wie Männer, die in der Öffentlichkeit Lederhosen tragen“

Das Duell des deutschen gegen den englischen Rekordmeister wurde auch im europäischen Ausland mit Interesse verfolgt. Während die Zeitungen in England eher schonungslos mit Manchester United nach der 3:4-Niederlage beim FC Bayern umgingen, wurde in den anderen Ländern häufig die Leistung des FC Bayern hervorgehoben. Auch das Münchner Oktoberfest kam in der Nachbetrachtung des Spiels nicht zu kurz.

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Manchester United

ENGLAND

The Sun: „Mit Kane in ihren Reihen und dem in der Stadt tobenden Oktoberfest waren die Gastgeber so selbstbewusst, wie man es von Männern erwarten würde, die in der Öffentlichkeit Lederhosen tragen.“

Daily Mail: „Ja, United begann gut und war trotz des erbärmlichen Saisonstarts die bessere Mannschaft, bis André Onana auf katastrophale Weise einen Schuss des früheren Manchester-City-Flügelspielers Leroy Sané vorbeiließ.“

The Guardian: „Es war schwierig, bei Manchester United jeglichen Optimismus vor dem Spiel zu finden. Der Verein ist in den ersten Wochen der Saison so schnell und so tief gesunken, dass es fast so aussah, als ob die Fans eine Niederlage ohne Demütigung bei der Rückkehr in die Champions League akzeptieren würden. Das war es, was sie bekamen.“

SPANIEN

Marca: „Manchester United trat in der Allianz Arena wie die große Mannschaft an, als die sie gilt, doch jeder Treffer der Bayern machte sie kleiner.“

As: „Das erste Tor der Bayern war ein eklatanter Fehler des kamerunischen Torwarts.“

Mundo Deportivo: „Bayern München hat bei Manchester United den Finger in die Wunde gelegt und die Ergebniskrise des englischen Klubs verschärft.“

ITALIEN

„Tuttosport“: „Onana-Desaster bei Bayern-United“

FRANKREICH

L‘Équipe: „Das Ergebnis mag für Manchester schmeichelhaft erscheinen, waren es doch die Bayern, die das Spiel dominierten.“

ÖSTERREICH

Kurier: „Rechtzeitig zum Oktoberfest dürfen auch die Münchner Kicker feiern.“

SCHWEIZ

Blick: „Bayern gewinnt nach spektakulärer Schlussphase. (...) In der Allianz Arena reibt sich in der Schlussphase noch so mancher Bayern-Fan die müden Oktoberfest-Augen. Eigentlich hat Bayern München alles im Griff, dann wird‘s plötzlich nochmals hektisch.“

Tages-Anzeiger: „Das nächste große Bayern-Spektakel. Anders als im denkwürdigen Final vor 24 Jahren setzt sich der Bundesligist 4:3 gegen Manchester United durch.“