Choupo-Moting „nicht gut genug“: Schweinsteiger hofft auf Kane-Wechsel

Der FC Bayern startet am 13. und 14. Juli mit Medizinchecks und Leistungstests in die Vorbereitung. Am 15. Juli geht´s für den Bundesligisten bereits ins Trainingslager an den Tegernsee. Ist der neue Stürmer dann schon mit an Bord? Die Münchner hoffen weiter auf eine schnelle Entscheidung im Poker um die Verpflichtung von Harry Kane. Der Stürmer von den Tottenham Hotspur wäre auch für Ex-Profi Bastian Schweinsteiger ein Top-Transfer, wie der Weltmeister von 2014 gegenüber dem englischen Sportradiosender Talksport betont.

„Choupo-Moting ist nicht gut genug für Bayern München und deshalb ist er eher eine Plan-B-Lösung, aber Bayern München würde natürlich gerne Harry Kane verpflichten. Ich denke, dass es auch für ihn eine gute Lösung wäre. Er muss sich fragen, ob er in seinem Leben als Fußballer eine Liga, einen Titel gewinnen will - eine Meisterschaft oder eine Champions League“, sagt Schweinsteiger: „Ich weiß, dass er ein Mensch ist, der gerne seine Familie und seine Freunde um sich hat, und München ist der beste Ort dafür. Man hat eine wunderschöne Gegend, in der man leben kann, in der die Familie aufwachsen kann und in der es sicher ist.“

Schweinsteiger spricht über Auslandserfahrung

Kane hat bei den Spurs noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer. Die Bayern sind dem Vernehmen nach mit einem ersten Angebot von umgerechnet 70 Millionen Euro abgeblitzt und planen Medienberichten zufolge nun ein zweites. Der Sport Bild zufolge hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel jüngst Kane auch in London besucht, der Angreifer sei bereit für einen Wechsel nach München. „Auch die Erfahrungen, die ich im Ausland gemacht habe, als ich zu ManUnited ging, haben mir sehr geholfen und ich bin auch als Mensch gewachsen, und als Fußballspieler hat er natürlich ein sehr gutes Team um sich herum und einen sehr guten Trainer, also spricht vieles für ihn“, sagt der Ex-Spieler des FC Bayern, der für den deutschen Rekordmeister 500 Pflichtspiele absolviert hat.

Der Poker um die Verpflichtung des englischen Nationalspielers dürfte sich weiter ziehen. Die Spurs versuchen den Top-Torjäger mit einem neuen Vertrag zu halten, ein Verkauf sei weiter nicht geplant. Schweinsteiger glaubt, dass der FC Bayern „kein Verein ist, der so viel Geld zahlen wird, wie der Besitzer von Tottenham vielleicht verlangt.“ Medienberichten zufolge sei der Londoner Klub bei einer Summe von 116 Millionen Euro plus Bonuszahlungen bereit, den 29 Jahre alten Stürmer-Star abzugeben.