Sommer wurde während Bayern-Zeit „durch Dreckschleuder gezogen“

Der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin ist über den Abschied von Yann Sommer vom FC Bayern offenbar geradezu erleichtert. In einem Interview mit Sport1 ließ der ehemalige Bundesliga-Profi mit Blick auf die Zeit des Keepers in München kaum ein gutes Haar am Umgang mit Sommer. „Yann wurde durch eine Dreckschleuder durchgezogen. Das hatte er nicht verdient. Er wurde zu einem Opfer eines Mechanismus, der sich nur bei Bayern abspielt“, sagte Yakin, der Sommer in der Nationalmannschaft zugleich eine Stammplatz-Garantie gab.

Sommer war im vergangenen Winter als Vertreter des bis heute nicht vollständig von den Folgen eines Unterschenkelbruchs genesenen Manuel Neuer von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern gekommen. Immer wieder wurden dem 34-Jährigen Gegentore angekreidet, ihren Höhepunkt nahm die Kritik nach der 0:3-Pleite der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann giftete: „Für mich war der Torwart heute heillos überfordert.“ Schon damals hatte sich Yakin schützend vor den Keeper gestellt.

„Bei Yann muss man immer auch den Menschen sehen. Das mit Bayern ist nicht einfach an Yann abgeprallt. Er hat zwar sportlich den Rückhalt gespürt, aber es fehlte dann doch etwas. So spurlos ging das nicht an ihm vorbei“, sagte Yakin: „Die ganze Kritik hat sehr an ihm genagt. Ich habe diese nicht verstanden. Man kannte Yann und wusste, wen man holt. Er hat gezeigt, was er kann.“

Yann Sommer: Neuanfang bei Inter Mailand

Während der zurückliegenden Wechselphase zog Sommer einen Schlussstrich unter sein Intermezzo in München, machte von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2025 befristeten Vertrag Gebrauch und wechselte zu Inter Mailand. Die Bayern sehnen derweil weiter das Comeback von Neuer herbei. Momentan steht Sven Ulreich im FCB-Tor, zudem wurde der israelische Nationaltorhüter Daniel Peretz verpflichtet.

Yakin hofft, dass Sommer in Mailand zu alter Lockerheit zurückfindet. Ein Anfang ist gemacht: In seinen ersten drei Serie-A-Spielen blieb der Schlussmann ohne Gegentor.