Dämpfer für Bayern und DFB-Team: Gnabry fällt wochenlang aus

Eine bittere Nachricht lässt den souveränen 4:0-Erfolg des FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster in den Hintergrund rücken. Die Münchener müssen wohl einige Zeit auf Serge Gnabry verzichten. Der Flügelstürmer, der schon in der Anfangsphase ausgewechselt werden musste, zog sich einen Bruch des Unterarms zu. „Er hat sich den Unterarm gebrochen, war schon beim Röntgen und wird uns mehrere Wochen fehlen“, bestätigte Trainer Thomas Tuchel bei Sky.

Gnabry müsse auch operiert werden, sagte Tuchel weiter. Der Eingriff solle am Mittwoch in München stattfinden. „Das wird einige Wochen dauern“, so der Coach. „Super bitter, vor allem natürlich für ihn persönlich, aber auch für uns. Er ist einfach ein wichtiger Spieler, ein super Charakter, torgefährlich – jetzt gegen Manchester ein gutes Tor gemacht. Erfahren für uns. Das ist schon bitter“, klagte Tuchel.

Gnabry war in der 4. Minute der Partie bei einem Luftzweikampf mit Münster-Torhüter Johannes Schenk, der vom FCB an den Drittligisten ausgeliehen ist, zu Fall gekommen, landete dabei unglücklich. Danach hielt sich der 28-Jährige sichtlich unter Schmerzen den Unterarm. Nach zehn Minuten Spielzeit musste er dann ausgewechselt werden, für ihn kam Youngster Frans Krätzig in die Partie.

Sechs bis acht Wochen Pause für Gnabry?

Wie lange Gnabry nun ausfällt, ist zunächst unklar. Generell dauert der Heilungsprozess bei einem Unterarmbruch im Mittel sechs bis acht Wochen. Vom Klub gab es dazu aber noch keine Angaben, zudem werden weitere Untersuchungen nötig sein.

Gnabry zog sich die Verletzung nach einem Zusammenprall mit Bayern-Leihgabe Johannes Schenk zu. © Quelle: IMAGO/Team 2

Wahrscheinlich ist, dass Gnabry mit der Blessur die USA-Reise der Nationalmannschaft im Oktober verpasst. Vom 9. bis zum 18. Oktober wird der erste Kader des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann in die Vereinigten Staaten reisen und dort Testspiele gegen die USA (14.10.) und Mexiko (17.10.) bestreiten.