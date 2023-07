Gnabry bezieht Stellung zu Wechsel-Spekulationen

Nur wenige Spieler des FC Bayern München sind zuletzt nicht mit einem anderen Klub in Verbindung gebracht worden. Auch die Zukunft von Serge Gnabry stand in den vergangenen Monaten häufiger im Fokus. Der 28-Jährige bezog nun selbst Stellung zu den Spekulationen um einen möglichen Abschied vom deutschen Rekordmeister. „Es gab viele Gerüchte in den letzten ein, zwei Jahren. Vielleicht auch zu viele“, sagte Gnabry am Freitag auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Asienreise des FC Bayern. Verhandlungen mit anderen Klubs hätte es allerdings nicht gegeben. „Mit mir persönlich hat keiner gesprochen, deshalb bin ich entspannt“, ergänzte der deutsche Nationalspieler.

Das Arbeitspapier von Gnabry bei den Münchnern ist noch bis 2026 gültig, erst im vergangenen Juli hatte er verlängert. Ein Wechsel sei für den Offensivmann nicht zuletzt deshalb kein Thema. „Ich fühle mich wohl beim FC Bayern. Ich habe letztes Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben, da gibt es keine Diskussion“, betonte der gebürtige Stuttgarter.

Und: Auch Trainer Thomas Tuchel stellte sich demonstrativ hinter seinen Flügelstürmer. „Serge hat alles was man braucht, wenn man eine Mannschaft auf allerhöchstem Niveau basteln will. Von daher kann man als Trainer sehr froh sein, ihn zu haben“, schwärmte der Bayern-Coach, der sich zuletzt bezüglich der Kaderplanungen des FCB bedeckt gehalten hatte.

Etwa um Mittelfeld-Leader Joshua Kimmich hatte es zuletzt auch Spekulationen gegeben. „Ich fange nicht an, zu dementieren. Es macht keinen Sinn, dann muss man die Kaderliste durchgehen“, hatte Tuchel, angesprochen auf einen möglichen Transfer seines Leistungsträgers, jüngst geantwortet. „Transferperiode ist Transferperiode. Deswegen habe ich ganz allgemein gesagt: Es ist immer alles möglich“, so Tuchel. „Es macht überhaupt keinen Sinn, Namedropping zu betreiben und jeden Tag einen anderen Namen reinzuwerfen und zu spekulieren, dass der auch noch gehen könnte.“ Kimmich hatte sich in der Folge klar zum FC Bayern bekannt.