Bayern-Trainer Tuchel hadert: „Dachte, dass wir einen größeren Schritt machen“

Trainer Thomas Tuchel hat nach dem 1:0 des FC Bayern im Test gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale ein etwas ernüchtertes Fazit gezogen. „Im Moment machen wir Schritte nach vorne, ich dachte, dass wir heute vielleicht einen etwas größeren Schritt machen können“, sagte der 49-Jährige auf der Klub-Homepage des deutschen Rekordmeisters im Anschluss an die Partie gegen den japanischen Erstligisten in Tokio und meinte: „Der Gegner hatte einen besseren Start, wir hatten noch etwas schwere Beine. Dann haben wir das Spiel sehr gut kontrolliert. In der zweiten Halbzeit haben wir Chancen zugelassen und das Spiel erst später wieder besser kontrolliert.“

Der FCB-Coach lieferte aber auch eine Erklärung für den fehlenden Durchbruch beim zweiten Spiel der Marketing-Tour in Asien, das der in der Pause eingewechselte Josip Stanisic mit seinem Treffer in der 57. Minute zugunsten der Münchener entschied. Drei Tage zuvor verlor Bayern mit 1:2 gegen Champions-League-Sieger Manchester City „Wir haben sehr viel trainiert, sind müde“, betonte Tuchel. Vor allem die Chancenverwertung bleibt ohne Wunsch-Stürmer Harry Kane ein Manko. „Es hätte auch 7:2 ausgehen können“, sagte der Münchener Coach.

„Es nützt nichts, wenn wir zu ungeduldig sind.“ Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Der 18-jährige Mathys Tel hatte vier Top-Chancen, traf einmal den Pfosten (10.) – wie später auch Arijon Ibrahimovic (85.). Tuchel: „Es nützt nichts, wenn wir zu ungeduldig sind. Morgen fliegen wir nach Singapur und versuchen, dort gegen Liverpool nochmal eine Weiterentwicklung zu zeigen.“ Am Mittwoch (13.30 Uhr) gibt es zum Abschluss der Asien-Reise das Duell mit dem englischen Premier-League-Klub um den deutschen Trainer Jürgen Klopp.

Kimmich und De Ligt benennen Mängel

Joshua Kimmich, der das Team als Kapitän aufs Feld führte, war wie sein Coach unzufrieden. „Ich glaube man hat heute schon in vielen Situationen gesehen, dass wir etwas ungenau und müde waren“, sagte der deutsche Nationalspieler. Kimmich weiter: „Generell glaube ich aber, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, vor allem, was die Abläufe betrifft. Wenn wir noch frischer sind, können wir das sicherlich noch besser umsetzen.“ Abwehrchef Matthijs de Ligt, der erst in der Schlussphase in die Partie kam, sah ebenfalls noch Luft nach oben. „Insgesamt war unser Spiel heute nicht so gut. Aber wir haben viele Chancen kreiert, das Problem ist unsere Chancenverwertung. Daran müssen wir arbeiten“, sagte der niederländische Innenverteidiger und meinte: „Wichtig war heute, dass alle Spielpraxis sammeln konnten.“

Kurz vor dem Abschied beim FC Bayern: Sadio Mané. © Quelle: Sven Hoppe/dpa

De Ligts Defensivkollege Min-jae Kim feierte sein Debüt im Trikot der Bayern. Der Südkoreaner kam jüngst für rund 50 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel an die Säbener Straße. In der Halbzeit wechselte Tuchel nahezu die gesamte Startelf aus. Das Tor hütete über die gesamte Spielzeit der vor einem Wechsel zu Inter Mailand stehende Yann Sommer, der erst im Winter als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet worden war.

Mané vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Im Kader fehlte Sadio Mané, der sich in Vertragsverhandlungen mit Al-Nassr befindet. Noch am Sonntag soll der Medizincheck beim Klub aus Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad über die Bühne gehen. Dann wäre Mané neuer Teamkollege von Cristiano Ronaldo. Die Ablöse für den Senegalesen, der vergangenes Jahr noch als Weltstar von Liverpool gekommen war, soll zwischen 30 und 40 Millionen Euro liegen.