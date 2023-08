Matthäus rätselt über Wechselwunsch von Pavard: „Inter kein Upgrade“

Die Planstelle auf der Torwart-Position hat der FC Bayern mit Daniel Peretz geschlossen, doch wirklich ruhig um die Transferaktivitäten des Rekordmeisters ist es dennoch nicht. Neben dem Dauerthema des fehlenden Sechsers hält Benjamin Pavard die Bayern-Bosse wenige Tage vor Ende des Transferfensters auf Trab. Der Franzose will die Bayern in Richtung Inter Mailand verlassen, doch die Münchener lassen ihn erst ziehen, wenn gleichwertiger Ersatz gefunden wurde. Für Sky-Experte Lothar Matthäus wäre ein Wechsel zu den „Nerrazurri“ für Pavard ein klarer Rückschritt.

„Bei aller Liebe für meinen Ex-Verein, muss man aber doch sagen, dass es aktuell kein Upgrade wäre, von Bayern München zu Inter Mailand zu gehen. Auch wenn sie eine tolle letzte Saison gespielt haben, ins Champions-League-Finale eingezogen sind und Pokalsieger wurden. Aber Bayern ist in Europa die größere Nummer“, schrieb der 62-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Dennoch könne Matthäus den Wechselwunsch des 27-Jährigen „ein wenig verstehen“. Man habe Pavard „nicht so sehr in der Mitte eingesetzt, wie er sich das gewünscht hat und lässt ihn ohne Ersatz nicht gehen“, so der Weltmeister von 1990, für den der Verteidiger „immer ein zuverlässiger, guter und vom Charakter einwandfreier Bayern-Profi war.“

Gleichzeitig zeigte sich der deutsche Rekordnationalspieler verwundert darüber, dass man den eigentlichen Backup auf der Rechtsverteidiger-Position abgegeben hat. „Ich hab auch nicht ganz verstanden, wieso man Stanisic hat gehen lassen und jetzt einen Ersatz für Pavard sucht.“ Den Kroaten hatten die Münchener vergangene Woche zu Bayer Leverkusen verliehen, worüber sich auch Stanisic selbst „ein bisschen verwundert“ zeigte.

Die Wechselabsichten macht Matthäus vor allem an der Positionsfrage fest. „Er (Pavard, d. Red.) möchte auf Dauer als Innenverteidiger spielen. Und er hat gezeigt, dass er das sehr gut kann. Sein Ziel ist es natürlich, Spielpraxis zu bekommen und zwar dort, wo er sich am liebsten sieht. Denn die Europameisterschaft steht an und dort möchte er für Frankreich Stammspieler sein.“

Pavard hatte kürzlich beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg im Kader gefehlt. Die Nicht-Berücksichtigung im Kader habe laut Tuchel jedoch nichts mit dem Transfer-Poker oder disziplinarischen Maßnahmen zu tun: „Benni hat Rückenprobleme, er hat nicht trainiert, ist deshalb nicht im Kader. Und ansonsten ist er unser Spieler.“ Vorstandschef Jan Christian-Dreesen kündigte am Montag an: „Wir haben noch ein paar Tage. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster werden abschließen können.“