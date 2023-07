Matthäus schwärmt: Kane wäre „großer Gewinn“ für Bundesliga

Hinter den Kulissen werkelt der FC Bayern München an einem ganz besonderen Transfer: Mit Harry Kane soll der zweitbeste Torjäger in der Geschichte der Premier League in die Bundesliga wechseln. So heißt es seit Wochen laut übereinstimmenden Medienberichten. In seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seinen Ex-Klub nun regelrecht angefeuert, sich die Dienste am Superstar von Tottenham Hotspur zu sichern.

Matthäus über Bayern-Wunschspieler: Kane „hat kaum Schwächen“

Kane wäre für die Bayern der „Königstransfer“, schwärmte der einstige Bayern-Kapitän und zählte direkt die Stärken des 29-Jährigen auf: „Dieser Spieler weiß wirklich, wo das Tor steht, kann zudem richtig gut Fußball spielen, hat kaum Schwächen und ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.“

In 435 Pflichtspielen für Tottenham (mit kurzen Leih-Unterbrechungen seit 2011 unter Vertrag) erzielte Kane 280 Treffer. Matthäus ist sich sicher, dass bei einem Wechsel noch einige für die Bayern folgen werden. „Wenn er beim FC Bayern landen sollte, schießt er 30, eher 35 Tore in der nächsten Saison, da bin ich sicher“, so der heutige TV-Experte. Genug wertige Assistgeber seien beim FC Bayern vorhanden: „Die Bälle, die ihm sonst Heung-min Son aufgelegt hat, bekommt er dann von Musiala, Müller, Sané, Gnabry oder Coman. Das muss sich Thomas Tuchel von Spiel zu Spiel überlegen.“

Nicht nur für den FC Bayern, auch für die Bundesliga hätte der Wechsel einer der aktuell besten Stürmer der Welt einen großen Wert, schwärmte Matthäus weiter: „Auch für die Bundesliga wäre es ein großer Gewinn, wenn Kane käme. Wir können solche Namen gut gebrauchen. Der FC Bayern gehört zu den Top 5 auf der Welt, warum sollte er also nicht kommen wollen?“

FC Bayern bietet wohl Rekord-Ablöse für Transfer von Harry Kane

Die Frage ist, ob Kane überhaupt kommen darf. Laut Bild sind sich die Bayern mit dem Angreifer über einen Wechsel bereits einig, übereinstimmenden Berichten zufolge soll Tottenham aber ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro plus Boni abgelehnt haben. Wie die Daily Mail am Dienstag berichtete, bereiten die Bayern gerade eine zweite Offerte vor, die den Londonern noch diese Woche vorgelegt werden soll. Das neue Ablöseangebot der Bayern betrage demnach 93 Millionen Euro plus Boni, was Kane zum neuen Bundesliga-Rekordneuzugang machen würde.

Matthäus ist sicher, dass die Bayern für ihren Wunschspieler bis an die finanzielle Schmerzgrenze gehen. „Günstig wird er nicht werden, dieser Transfer, aber nachdem es mit Haaland nicht geklappt hat und jeder im Klub der Meinung ist, dass man einen Weltklasse-Stürmer benötigt, wird der Verein mindestens an die Grenze des Möglichen gehen und alles in die Waagschale werfen, was die Kasse hergibt“, schrieb Matthäus: „Kane ist es allemal wert.“