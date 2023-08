Poker um Pavard: Bayern kündigt zeitnahe Lösung an

Der FC Bayern hat im Gezerre um den wechselwilligen Abwehrspieler Benjamin Pavard eine Lösung bis zum Ende der Transferfrist am kommenden Freitag angekündigt. „Wir haben noch ein paar Tage. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir die Thematik noch in diesem Transferfenster werden abschließen können“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei der Vorstellung des neuen Torwarts Daniel Peretz am Montag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der sowohl als Innen- als auch rechter Außenverteidiger einsetzbare Pavard will den deutschen Rekordmeister unbedingt verlassen. Am Sonntag beim 3:1 gegen den FC Augsburg stand der französische Nationalspieler nicht im Münchner Kader. Dreesen berichtete am Montag von „Bauschmerzen und Rückenbeschwerden“ beim Weltmeister von 2018.

FCB-Trainer Thomas Tuchel hatte am Sonntag noch einmal betont, dass ein Wechsel Pavards nur in Frage käme, wenn Ersatz verpflichtet werden würde. Medienberichten zufolge soll Trevoh Chalobah vom FC Chelsea ein heißer Kandidat bei den Bayern sein. Tuchel gilt als großer Befürworter des 24 Jahre alten Engländers. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Chelsea.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FC Bayern: Pavard-Ablöse liegt bei rund 30 Millionen Euro

Pavard zieht es derweil zu Inter Mailand. Grundsätzlich soll es bereits eine Einigung zwischen den Münchnern und den Italienern geben. So kassieren die Bayern nach Sportbuzzer-Informationen für den 27-jährigen 30 Millionen Euro vom Champions-League-Finalisten. Zwei bis drei Millionen Euro sollen als Bonuszahlungen hinzukommen.