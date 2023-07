Neuer Bayern-Verteidiger: So tickt „Monster“ Min-Jae Kim

Der FC Bayern setzt in der Verteidigung ab sofort auf Min-Jae Kim. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Transfer des Abwehrspielers perfekt - eine offizielle Bestätigung der Münchner steht zwar noch aus, dennoch gilt als sicher, dass der 26 Jahre alte Südkoreaner von der SSC Neapel für die festgeschriebene Ablöse von 50 Millionen Euro in die Bundesliga wechselt. Aufgrund seiner Spielweise auf dem Platz erhielt Kim den Spitznamen „Das Monster“. Doch wie tickt der 1,90 Meter große Hüne? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), klärt auf.

Zunächst ein Blick zurück auf die ersten Lebensjahre des neuen Bayern-Spielers. Kim wurde am 15. November 1996 in der südkoreanischen Hafenstadt Tongyeong geboren. In einem Interview mit der englischen Zeitung The Guardian erklärte er, dass er aus armen Verhältnissen stamme. Während seiner Schulzeit habe er unter anderem gebrauchte Schuhe von älteren Jungen getragen, weil seine Eltern sich keine neuen leisten konnten. Kim versuchte, seinem Vater und seiner Mutter schnell etwas zurückzugeben. Er habe das Studium in den Bereichen Sport, Freizeit und Körpererziehung vorzeitig abgebrochen, um alles auf eine Karte zu setzen - die Karriere als Fußball-Profi.

Seinen ersten Schritt in diese Richtung schaffte Kim, als er im 2012 in die U17-Nationalmannschaft berufen wurde. Von einem Star war der zu Grundschulzeiten als Mittelstürmer aktive Kim aber noch weit entfernt. Während andere Kinder von ihren Eltern mit „normalen“ Autos zum Treffpunkt gebracht wurden, reiste der künftige Münchner mit einem Fischtransporter an. Den Lastwagen steuerte sein Vater, der wie auch die Mutter einst als Profisport-Athlet sein Geld verdiente - was Kim offenbar zu Gute kam. Vom Vater, einem Judoka, schaute er sich die Härte ab. Von der Mutter, einer Leichtathletin, erbte er seine Schnelligkeit.

2012 betrieb die Familie ein Sushi-Restaurant, Min-Jaes Papa kombinierte die Reise in den Norden der Republik zum Treffen der Nachwuchstalente mit einem Geschäftstermin. Sieben Stunden dauerte die Fahrt, Kim erinnert sich an einen „sehr, sehr großen LKW - etwa 15 bis 20 Tonnen“. Es sei eine schöne Fahrt gewesen. „Ich stehe meinem Vater nahe und das sind die Momente, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin“, sagt er.

Min-Jae Kim: Steiler Karriereweg über Peking und Istanbul

Bevor Kim im südkoreanischen Vereinsfußball durchstartete, lief er für verschiedene Schulmannschaften auf. Zudem kam er in den College-Teams Suwon Technical High School sowie der Yonsei University zum Einsatz. Seine erste Station im Profi-Bereich hatte der robuste Verteidiger bei Gyeongju KHNP FC, danach debütierte er mit Jeonbuk Hyundai Motors in er ersten Liga und spielte anschließend zwei Jahre in China für Beijing Guoan.

„Hör niemals auf zu träumen, die Zeit wartet nicht auf dich“, steht übersetzt auf einem Tattoo auf Kims linkem Arm. Und dieses spricht mit Blick auf die Karriere des inzwischen 26-Jährigen Bände. Über Fenerbahce Istanbul schaffte „Das Monster“ nach nur einer Saison den Sprung in die Serie A zur SSC Neapel. Und wieder nur ein Jahr später feierte er mit dem italienischen Top-Klub die Meisterschaft - und wurde als bester Verteidiger der italienischen Liga gekürt.

Sein Wechsel zum FC Bayern in diesem Sommer wurde auch von einem anderen Thema begleitet - dem Militärdienst. Weil Kim mit Südkorea 2018 die Goldmedaille bei den Asienspielen gewann, durfte er eine verkürzte Grundausbilung über zwei Wochen absolvieren - und musste nicht wie andere junge Männer des Landes für 18 bis 21 Monate zum Militärdienst. Nach Abschluss dieser Zeit ist mit den Münchnern nun alles geklärt, die offizielle Verkündung des Transfers ist in der kommenden Woche geplant.

Worauf sich die Bayern noch freuen können? Auf einen Spieler, der sein Leben nach dem Motto „Carpe Diem“ lebt. So wie es groß und fett als Tattoo auf seiner Brust steht - „Nutze den Tag“ also. Kim ist mit seiner Körpergröße eine echte Abwehr-Kante, aber auch geschmeidig - das beweist er auf dem Platz aber auch in den sozialen Medien. So kann er seinen stabilen Körper zum südkoreanischen Top-Hit Gangnam Style bewegen wie kaum ein zweiter. Kim gilt als Spaßvogel und höflicher Mensch ohne jede Skandale.

Für Bayern ist „das Monster“ der Hauptgewinn im bisherigen Transfer-Sommer.