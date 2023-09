Neuer Bayern-Sportdirektor Freund mit erstem Ausblick auf kommende Monate

Nach seinen ersten zwei Wochen als Sportdirektor des FC Bayern hat Christoph Freund von seiner Anfangszeit in München berichtet und zudem einen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. „Natürlich will ich meine eigenen Ideen einbringen“, sagte der von RB Salzburg verpflichtete Österreicher am Sonntagabend vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am DAZN-Mikrofon: „Ich will den Verein einfach ein bisschen enger zusammenführen – auch mit dem Campus. Es gilt, eine gute Energie zu entwickeln und erfolgreich zu bleiben.“ Er wolle dabei „unterstützen und ein Connector sein“.

Der Austausch mit den Mitarbeitern stand für Freund bei den Bayern bislang auch im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Von seinem neuen Arbeitsumfeld zeigte sich der 46-Jährige beeindruckt: „Man weiß, dass es ein riesen Verein ist, an dem es riesengroßes Interesse gibt, und bei dem große Erwartungen herrschen. Wenn man dann ankommt und das Ganze erlebt, ist es trotzdem ein bisschen speziell. Aber es macht riesengroßen Spaß. Ich habe bislang viele Eindrücke gesammelt.“

Zeitnah dürfte die Einarbeitungsphase des Managers jedoch abgeschlossen sein und er mit wichtigen Fragen konfrontiert werden – gerade nach dem verkorksten Transferfinish der Bayern, bei dem Trainer Thomas Tuchel vor Freunds Amtsantritt keinen seiner Wunschspieler bekam und nun bis zur Winterpause mit einem eher kleinen Aufgebot zurechtkommen muss. Freund ist trotz der großen Herausforderungen und des engen Terminplans zuversichtlich, dass die Kadertiefe vorerst ausreicht.

Bayern-Sportdirektor Freund: Daum kann ein kleiner Kader auch von Vorteil sein

„Ich bin davon überzeugt, dass wir einen richtig guten Kader haben“, meinte er, gestand aber auch, dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Profis „nicht so riesig“ sei. Ein Fakt, der sich nach Ansicht von Freund jedoch als Vorteil erweisen könnte. Er erklärt: „Es ist unser Ziel, in den kommenden Monaten eine spezielle Energie zu entwickeln. Viele Spieler werden viele Minuten bekommen und dann hoffen wir, dass wir von Verletzungen verschont bleiben. Dann kann etwas Spezielles entstehen, wenn das Kader nicht so groß ist. Dann werden wir schauen, was im Winter passiert.“