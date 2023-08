Stanisic verlässt Bayern: Wechsel innerhalb der Bundesliga

Auf der Rechtsverteidigerposition wird sich beim FC Bayern wohl noch etwas tun. Lange rankten sich Gerüchte um einen möglichen Abschied von Benjamin Pavard. Am Freitagabend beim 4:0 zum Bundesliga-Start in Bremen musste der Franzose dann auch 90 Minuten auf der Bank bleiben – was aber wohl mehr an Pavards Einstellungsproblemen als an einem bevorstehenden Wechsel lag. Wie Sky Sport berichtet, verweigert der FC Bayern Pavard die Freigabe, ein Transfer zu Inter Mailand oder Manchester United sei demnach erst einmal vom Tisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das öffnet nun die Tür für den Abschied eines anderen Bayern-Profis: Josip Stanisic soll verliehen werden. Nach Sportbuzzer-Informationen hat Stanisic die Mannschaft bereits verlassen und reist nicht mit dem Rest des Teams nach Südtirol, wo am Samstag ein weiteres Testspiel ansteht. Der gebürtige Münchener wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zu Bayer Leverkusen - eine Kaufoption für die Werkself ist nicht vorgesehen.

Der 23-Jährige stand in Bremen – wie auch schon im Supercup gegen Leipzig – nicht im Kader. Nach 14 Bundesliga- und acht Champions-League-Einsätzen in der vergangenen Saison hat das deutsch-kroatische Bayern-Eigengewächs einen schweren Stand unter Thomas Tuchel. In Leverkusen soll er nun die für seine weitere Entwicklung so nötige Spielpraxis sammeln und unter der Führung von Trainer Xabi Alonso den nächsten Schritt machen. Als der frühere Bayern-Profi bei seinem Ex-Klub wegen Stanisic anfragte, konnten die FCB-Bosse nicht absagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stanisic selbst gab sich auf der Asienreise in der Vorbereitung bescheiden was seine Bayern-Perspektive anging: „Ich versuche einfach, dem Trainer die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen“, sagte er und äußerte Verständnis, dass Tuchel schnell eine Stammelf formen wollte: „Zu viel Rotation kann auch zu Chaos führen.“ Nun soll der kroatische Nationalspieler (elf Einsätze) erst einmal in Leverkusen den Konkurrenzkampf ankurbeln.