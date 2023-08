Bericht: Neymar-Klub nähert sich Bono-Transfer - FC Bayern steigt aus Poker aus

Der saudische Erstligist Al-Hilal macht unmittelbar nach dem Transfer von PSG-Superstar Neymar offenbar auch im Werben um Torhüter Yassine Bounou ernst. Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano nähert sich der Klub aus der Saudi Pro League einem Transfer des Stammkeepers von Europa-League-Sieger FC Sevilla. Demnach steht eine Ablösesumme in Höhe von rund 19 Millionen Euro im Raum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der FC Bayern, der sich nach wie vor auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz für den auf unbestimmte Zeit ausfallenden Schlussmanns Manuel Neuer befindet, hat sich indes wohl aus dem Poker um den 32-Jährigen zurückgezogen. Beim deutschen Rekordmeister hatte Bono neben David de Gea (seit seinem Abschied von Manchester United vereinslos) und Stefan Ortega (Manchester City) zu den Top-Kandidaten gezählt. Auch an einer FCB-Verpflichtung von Ortega kann nach den jüngsten Aussagen seines Trainers Pep Guardiola, der sich für einen Verbleib des Keepers aussprach, gezweifelt werden.

Bono hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar im Dezember 2022 auf den Zettel einiger Top-Klubs gespielt. Mit Marokko war er beim Turnier im Wüstenstaat ins Halbfinale eingezogen und hatte damit Historisches erreicht. Er selbst war mit guten Leistungen - wie etwa im Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Spanien - positiv aufgefallen. Der in Kanada geborene Torwart steht seit 2019, unterbrochen von einer einjährigen Leihe zum FC Girona, in Sevilla unter Vertrag. Dort kommt er inzwischen auf insgesamt 141 Pflichtspiele, in denen er 58-mal die Null hielt.