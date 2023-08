Kane soll Bayern retten - Tuchel: „Er spielt jedes Spiel“

Was unter Trainer Louis van Gaal einst für Thomas Müller galt, trifft ab sofort auf Harry Kane zu: Der englische Nationalmannschaftskapitän erhielt vom aktuellen FCB-Coach im Anschluss an das Supercup-Debakel gegen RB Leipzig (0:3) eine unabdingbare Einsatz-Garantie. „Er wird in Bremen beginnen. Er spielt jedes Spiel“, sagte Thomas Tuchel mit Blick auf den Bundesliga-Start am kommenden Freitag bei Werder Bremen. Körperlich scheint der in der Nacht zu Samstag für über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtete Stürmer ohnehin voll auf der Höhe zu sein.

„Es gibt keinen Aufbau. Er trainiert und spielt“, meinte Tuchel, der nach dem total verpatzten Start in die Pflichtspiel-Saison weiß: Keine 24 Stunden nach Kanes Ankunft in München braucht er die Qualitäten des Torjägers sofort. Gegen Leipzig war Kane aufgrund der Strapazen rund um den Wechsel zunächst auf der Bank geblieben und erst in der 64. Minute ins Spiel gekommen. An der klaren Niederlage konnte aber auch der Superstar nichts mehr ändern. Nun ist der Rekordeinkauf gefordert: Nicht nur mit seiner Treffsicherheit, sondern auch sofort als Führungsspieler.

Tuchel scheint jedenfalls Unterstützung zu benötigen. In einem Sky-Interview im Anschluss an die Pleite zeigte sich der 49-Jährige ratlos, hilflos und verzweifelt. Die Bayern brauchen einen neuen Impuls. Kane soll Abhilfe schaffen.