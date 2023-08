Show mit „Schmetterlingen“ im Bauch: So erlebte Kane sein Bundesliga-Debüt

Mit „ein paar Schmetterlingen“ im Bauch war Harry Kane eigenen Angaben zufolge in sein Bundesliga-Debüt gegangen - 90 Minuten später war klar: Das erste Date war gelungen. Mit einem Tor und einer Vorlage trug der vor knapp einer Woche für die Rekordablöse von 100 Millionen Euro verpflichtete Stürmerstar maßgeblich zum 4:0 (1:0) des FC Bayern gegen Werder bei und bilanzierte im DAZN-Mikrofon: „Es war ein guter Abend. Das Spiel war sicherlich nicht einfach, aber wir sind mit dem frühen Tor gut gestartet. In der zweiten Hälfte hatte Werder ein paar Chancen, was es uns schwierig gemacht hat. Dann war es gut, dass das zweite Tor kam und die Jungs von der Bank das Spiel den Job erledigt haben.“

Schon in der vierten Minute hatte der 30-Jährige die Führung von Leroy Sané vorbereitet, auf der Zielgeraden der Partie den zweiten Treffer dann selbst besorgt (74.). Nachdem Kane in der 84. Minute von Thomas Tuchel ausgewechselt und nach einem freundschaftlichen Plausch mit seinem neuen Trainer auf der Bank Platz genommen hatte, stellten erneut Sané (90.) und Mathys Tel (90.+4) schließlich den Endstand her. Rund eine Woche nach dem blamablen 0:3 im DFL-Supercup gegen RB Leipzig war die Welt bei den Münchnern wieder in Ordnung.

„Natürlich war ich ein wenig nervös“, meinte Kane, der gegen Leipzig lediglich 26 Minuten auf dem Feld gestanden hatte, zu seiner Gefühlslage vor dem Anpfiff: „Die Umgebung ist komplett neu für mich. Aber wenn ich auf dem Platz bin, übernimmt der Instinkt und ich spiele mein normales Spiel.“ Das gelang zum Bundesliga-Auftakt schon mehr als ordentlich. „Es war definitiv ein Fortschritt“, meinte Kane und hob die Verbesserungen in der Defensive und bei den Standardsituationen hervor. Und dann war da ja noch der neue Mittelstürmer selbst.

Tuchel über Kane-Leistung: „Absolut top“

Als Tuchel die Leistung des englischen Nationalmannschaftskapitäns im Anschluss an die Partie beschreiben sollte, meinte der Coach: „Gut reicht nicht - das ist absolut top.“ Dann fügte er hinzu: „Das kann so weitergehen.“ Eine Ansicht, die Kane teilte - mit ein paar Einschränkungen. „Neuer Verein, neues Land - es wird noch ein wenig Zeit dauern“, meinte der Stürmer mit Blick auf seine Eingewöhnung und ergänzte hinsichtlich seiner Deutschkenntnisse: „Ich lerne noch.“ Zwei Worte gingen dem Torjäger dann doch über die Lippen: „Servus und Dankeschön.“ Man hätte Kanes erste 90 Bundesliga-Minuten auch so zusammenfassen können.