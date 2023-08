Bayern-Trainer Tuchel in TV-Interview verzweifelt: „Ich habe keine Lösung“

Auf dem Transfermarkt hatte der FC Bayern die Sterne heruntergeholt, auf dem Platz gab es am Samstagabend eine Bruchlandung. Keine 24 Stunden nach der gefeierten Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitäns Harry Kane kassierten die Münchner eine böse 0:3 (0:2)-Heimpleite gegen RB Leipzig. Während die Sachsen im Anschluss den Triumph im Supercup feierten, hatte sich beim deutschen Rekordmeister der Kane-Rausch in einen ausgemachten Kater verwandelt. Allen voran Trainer Thomas Tuchel verstand die Welt nicht mehr und gab ein bemerkenswertes Interview. Quintessenz seiner Aussagen: Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Verzweiflung.

Auf die Frage, warum sich seine Mannschaft so präsentiert hatte, entgegnete der Coach am Sky-Mikrofon: „Ich weiß es nicht.“ Auf die Frage, wo er nun ansetzen wolle, antwortete der 49-Jährige: „Ich weiß es im Moment nicht und habe keine Lösung. Ich bin konsterniert und extrem enttäuscht. Ich habe keinen Ansatzpunkt.“ Tuchel erklärte, was ihn derart aus der Bahn wirft: „Die Diskrepanz zwischen der Verfassung, der Form und der Stimmung, mit der wir anreisen, und dem, was wir auf den Platz bekommen, ist eklatant und riesengroß. Das ist für mich im Moment unerklärlich. Wir machen die Chancen nicht und geben die einfachsten Tore weg. Es ist eine komplette Fortsetzung vom 33. Spieltag und den Spieltagen davor. Als hätten wir vier Wochen nichts gemacht. Das muss ich leider so sagen.“

Die Worte des Trainers zeigen: Die vergangene Saison schwirrt weiter in den Köpfen der Bayern herum. Nachdem Tuchel den Posten vom überraschend entlassenen Julian Nagelsmann übernommen hatte, taumelte die Mannschaft von Spiel zu Spiel. In der Champions League und im DFB-Pokal war jeweils im Viertelfinale Schluss. In der Bundesliga reichte es am Ende nur zum Titel, weil Rivale Borussia Dortmund am abschließenden Spieltag patzte. In den vergangenen Wochen wollten sich die Bayern ihre Souveränität zurück erarbeiten. Die Pleite gegen Leipzig zeigt: Das Vorhaben misslang - trotz in der Summe guter Testspiel-Resultate.

Auch Tuchel hatte sich von der Arbeit des Sommers angetan gezeigt. „Aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute gezeigt haben“, meinte er am Samstagabend und führte mit Blick auf sein vorheriges Lob für die gute Vorbereitung aus: „Das glaubt mir ja kein Mensch.“ Tuchel weiter und immer noch deutlich: „Das ist erschreckend. Ich erkenne nichts mehr wieder. Nichts von dem, was wir inhaltlich machen wollten. Nichts von dem, wie wir zuletzt gespielt und trainiert haben. Die Art und Weise und das Ergebnis - das ist erschreckend.“

Tuchel-Brandrede: Trainer der Aufgabe nah?

Es hörte sich fast so an, als sei der Coach der Aufgabe nah. Auf die Frage, ob er eine derartige Situation schon einmal bei einem anderen Klub erlebt habe, meinte er: „So dauerhaft und in der Diskrepanz, dass man gar kein Gefühl mehr dafür hat, noch nie. Das ist schon neu. Das war letzte Saison so, wo wir gerätselt haben. Offensichtlich haben wir uns heute wieder auf diese Frequenz eingestellt. Ich weiß nicht, wieso und weshalb. Es gibt keinen Grund dafür. Es ist mental. Ich habe keine Ahnung, warum das so aussah.“ Sein Fazit: „Sobald wir etwas zu verlieren haben, ist es nicht die gleiche Gruppe. Das ist nicht gut.“

Derjenige, auf den nun noch mehr blicken werden, kam gegen Leipzig in der 64. Minute ins Spiel. Doch ob der über 100 Millionen Euro teure Kane, den Karren bei den Bayern im Alleingang aus dem Dreck ziehen kann? Fraglich.