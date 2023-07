Bayern streicht Mané aus Aufgebot: „Befindet sich in Vertragsgesprächen“

Der Abgang von Sadio Mané beim FC Bayern nimmt offenbar weiter Formen an. Wie die Münchner am Samstagvormittag mitteilten, fehlt der senegalesische Nationalstürmer im Aufgebot für das Testspiel am Mittag gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale. Zur Begründung erklärte der deutsche Rekordmeister: „Sadio Mané befindet sich in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel und steht daher heute nicht im Aufgebot.“ Schon am Anschwitzen wenige Stunden vor der Partie hatte der Angreifer nicht teilgenommen. Die Münchner wollen durch den Verzicht verhindern, dass eine mögliche Verletzung einen Transfer noch verhindert.

So war Mané am Freitag in Tokio zwar im Stadion, verfolgte die Partie aber als Zuschauer. Auch die Weiterreise der Mannschaft am Sonntag nach Singapur wird er wohl nicht antreten. Mané steht dem Vernehmen nach vor einem Transfer zum saudi-arabischen Klub Al-Nassr um Superstar Cristiano Ronaldo. Bereits am Freitag hatte es Berichte gegeben, dass sich der 31-Jährige mit seinem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber einig sei. Demnach solle bereits am Sonntag der obligatorische Medizincheck anstehen, danach würde es zur Vertragsunterschrift kommen. Die Ablöse soll zwischen 30 und 40 Millionen Euro betragen.

FC Bayern: Mané blieb weit hinter Erwartungen zurück

Mané war vor einem Jahr für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gekommen. Verein und Fans feierten den Offensivspieler als Königstransfer, Afrikas Fußballer des Jahres galt als „Weltstar“. Doch der Mané aus Liverpooler Zeiten kam in München nie an. Stattdessen entwickelte sich der Stürmer auf und neben dem Platz zum Problemfall. Sieben Bundesliga-Tore wurden seinem Ruf nicht gerecht. Tiefpunkt seiner Premierensaison in München war ein Vorfall mit Leroy Sané im Zuge des Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City: Mané schlug seinem Teamkollegen damals ins Gesicht und wurde kurzzeitig suspendiert.