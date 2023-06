Bayern-Kandidat Osimhen jetzt teuerster Spieler der Serie-A-Geschichte

Die vom FC Bayern für diesen Sommer in Aussicht gestellte Rekord-Ausgabe in Höhe von 100 Millionen Euro für nur einen Spieler dürfte für eine Verpflichtung des in den vergangenen Monaten mit den Münchnern in Verbindung gebrachten Victor Osimhen kaum ausreichen. Nach einer Anpassung der Serie-A-Marktwerte wird der Mittelstürmer des italienischen Meisters SSC Neapel von transfermarkt.de nun mit 120 Millionen Euro bewertet. Dies sind 20 Millionen mehr als noch vor drei Monaten. Der 24-Jährige war mit 26 Punktspiel-Treffern maßgeblich am Titelgewinn seines Klubs beteiligt und sicherte sich zudem Italiens Torjägerkanone.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Nigerianer ist noch bis 2025 an seinen aktuellen Klub gebunden, gilt aber seit Monaten als einer der heißesten Kandidaten für den weltweiten Top-Transfer dieses Sommers. Neben den Bayern sollen sich auch zahlungskräftige Klubs aus der Premier League um Osimhen bemühen. Nach dem Abgang von Karim Benzema nach Saudi-Arabien könnte auch Real Madrid in den Poker um den Angreifer einsteigen.

Mit ein wenig Bitterkeit dürfte man das Treiben beim VfL Wolfsburg verfolgen. Nachdem sich der damals noch blutjunge Stürmer beim Bundesliga-Klub nicht hatte durchsetzen können, war er 2019 für magere 3,5 Millionen Euro zum RSC Charleroi transferiert worden. Danach erfolgte der kometenhafte Aufstieg des Afrikaners.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marktwert von Valhovic sinkt

Ein anderer potenzieller Kandidat für den Bayern-Sturm wurde von transfermarkt.de derweil abgewertet. Dusan Vlahovic von Juventus Turin ist nach einer insgesamt mittelprächtigen Saison mit einigen Verletzungen statt 75 „nur“ noch 70 Millionen wert.