Franzose vor Inter-Wechsel

Suche nach Pavard-Ersatz: Dreesen gibt Einblick in aktuellen Stand

Der FC Bayern München gibt in Benjamin Pavard kurz vor dem Ende der Transferfrist einen Stammspieler ab. Der deutsche Rekordmeister arbeitet an kurzfristigem Ersatz für den Rechts- und Innenverteidiger. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gab am Mittwoch einen Einblick in den Stand der Dinge.