Premiere im Supercup: FC Bayern präsentiert neues CL-Trikot

Der FC Bayern München setzt in der kommenden Champions-League-Saison auf einen Retro-Look. Der Rekordmeister stellte sein neues Trikot, speziell konzipiert für die Königsklasse, am Samstag offiziell vor. Der cremefarbene Dress wird mit Shorts in Bordeauxrot kombiniert. Lange müssen die Fans auf die Premiere des neuen Bayern-Trikots nicht warten: Die FCB-Spieler tragen es bereits am Samstagabend im Supercup (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig erstmals auf dem Rasen der Münchner Allianz Arena.

Besonders auffällig am Trikot, das laut FCB-Pressemitteilung „Skizzen bayerischer Bergblumen“ in „feingeschwungenen Linien“ ziert: Das offizielle Wappen des FC Bayern München prangt nicht auf der Brust. „Als Hommage an die Anfänge des Vereins vor 123 Jahren“, so erklären es die Bayern, ist auf dem Trikot das historische eV-Emblem aufgedruckt.

FC Bayern will mit neuem Trikot „Heimat und Historie“ vermitteln

„Mit diesem Trikot vermittelt der FC Bayern seinen Fans bei den Auftritten in der Champions League das besondere Zusammenspiel aus Heimat und Historie, aus lokaler Verwurzelung und internationaler Strahlkraft, das den Verein so einzigartig macht“, erklärte der stellvertretender Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Michael Diederich, das Konzept des Trikots.

FC-Bayern-Trikot ab sofort erhält

Der neue Bayern-Dress wird am gleichen Tag, an dem Superstar-Neuzugang Harry Kane und Co. das Trikot auf dem Rasen im Supercup präsentieren, auch zu kaufen sein: Die „Authentic“-Variante, die die Profis genau so auf dem Platz tragen, kostet 149,95 Euro. Die Fan-Version ist für 99,95 Euro zu haben.