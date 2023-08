Neuer-Rückkehr und Peretz-Transfer: Das sagt Ulreich

Im Winter war Sven Ulreich nach dem Ausfall von Manuel Neuer noch Yann Sommer vor die Nase gesetzt worden. Seit dem Abgang des Schweizers zu Inter Mailand ist der ewige Reservist wieder Stammkraft beim FC Bayern München. „Natürlich freut man sich, wenn man spielen darf, dafür arbeitet man dann doch tagtäglich“, sagte Ulreich am Mittwoch dem Kicker. Wie lange das noch so sein wird, ist aktuell offen.

Neuer arbeite „wie ein Wilder für sein Comeback“, betonte Ulreich. Wann der Kapitän wieder auf dem Feld stehen kann, weiß in München derzeit offenbar niemand. „Er macht große Fortschritte“, sagte sein 35 Jahre alter Rivale, der in den vergangenen Jahren häufiger für Neuer eingesprungen ist. Aus Vereinssicht sei es „der richtige Weg, der eingeschlagen wurde mit ihm“, meint Ulreich. Nach Sommers Wechsel zu Inter holt der deutsche Rekordmeister nun mit dem israelischen Schlussmann Daniel Peretz einen Keeper, der keine Konkurrenz zu Neuer als Nummer eins darstellen wird. Nach Sportbuzzer-Informationen steht die Verpflichtung schon fest. Peretz soll mit Maccabi Tel Aviv am Donnerstag in den Conference-League-Playoffs noch spielen und danach in München den Medizincheck absolvieren. Die Ablöse soll sich auf sieben Millionen Euro belaufen.

Ulreich: „Für mich natürlich, dass Manu spielt“

Ulreich begrüßt den bevorstehenden Transfer des Israelis mit deutschen Wurzeln. „Es ist immer wichtig, dass der Verein sich für die Zukunft gut aufstellt“, sagte er und fügte an: „Wir schauen mal, was passiert.“ Zweifellos sei Neuer auch nach seinem langen Ausfall wegen eines Beinbruchs, den er sich im Winter bei einer Skitour zugezogen hatte, weiter als Nummer eins zu betrachten. „Manu ist einfach der beste Torhüter der Welt, auch nach so einer Verletzung wird er wieder sehr stark zurückkommen“, meinte Ulreich. Und: „Dann ist es für mich natürlich, dass Manu spielt.“

Unterdessen hat der FC Bayern die aktuelle Nummer zwei Tom Hülsmann mit einem Profivertrag ausgestattet. Beim verlorenen Supercup gegen RB Leipzig (0:3) und beim Bundesliga-Auftakt in Bremen (4:0) stand der 19-Jährige als Vertreter von Ulreich erstmals bei Pflichtspielen im Kader der Münchener Profis. Solange Neuer fehlt, wird Hülsmann hinter dem Routinier und Peretz als Nummer drei das Torwart-Gespann komplettieren. Der Youngster kam 2017 von Eintracht Trier in die Jugend des FCB.