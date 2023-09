Tuchels dünner Kader: Holt Bayern noch einen Notnagel zum Nulltarif?

Zumindest in einer Sache ist man sich beim FC Bayern derzeit einig: Einen Deadline Day wie jenen in der vergangenen Woche möchte man nicht noch einmal erleben. Die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers João Palhinha schien bereits so gut wie perfekt - bis der FC Fulham kurz vor Toresschluss doch noch einen Rückzieher machte. Der aktuelle Arbeitgeber des portugiesischen Nationalspielers fand auf die Schnelle einfach keinen adäquaten Ersatz. Auch ein neuer Abwehrspieler, der bestenfalls innen und rechts spielen kann, kam nicht nach München. Trainer Thomas Tuchel dürfte verzweifelt die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen haben. So wirkte es zumindest, als der Trainer am Samstag die fehlende Breite seines Aufgebots beklagte.

In der Führungsetage des Klubs bewertet man die Lage derweil etwas anders. Klar, auch die Bosse sind mit dem Ablauf des Transferfinishs alles andere als glücklich. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sprach dennoch von einem „erstklassig“ besetzten Kader: „Ich sehe überhaupt keinen Grund, nicht zuversichtlich in die Saison zu gehen.“ Dann schickte der Klubchef in Richtung Tuchel noch hinterher: „Er muss ein wenig kreativer sein, das ist sein Job.“ Eine deutliche Ansage, die zumindest bis zum kommenden Januar gilt. Dann öffnet das Transferfenster wieder und die Bayern werden ziemlich sicher nachlegen.

Bis dahin muss Tuchel mit dem Personal arbeiten, das ihm derzeit zur Verfügung steht. Oder machen die Bayern in den kommenden Wochen doch noch von einer Hintertür Gebrauch? Bis Ende Januar dürfen Spieler, die derzeit ohne Verein und Vertrag sind, jederzeit verpflichtet werden. Ein Notnagel zum Nulltarif könnte also noch zum Team stoßen. Der namhafteste verfügbare Profi war bis zuletzt Sergio Ramos. Doch die spanische Abwehr-Ikone zieht es zu seinem Jugendverein FC Sevilla, wie der Klub am Montag mitteilte. Was gibt der Markt her? Verstärkungen für das aktuelle FCB-Aufgebot definitiv nicht. Ergänzungen, die im Fall der Fälle und gegen Gegner aus der unteren Bundesliga-Hälfte punktuell einspringen könnten vielleicht. Ein Überblick über einige Defensiv-Spezialisten, die derzeit ohne Anstellung sind.

Josuha Guilavogui

Der 32-Jährige ist von den verfügbaren Kandidaten dem Niveau des FC Bayern wohl noch am nächsten. Immerhin kam er in der vergangenen Saison noch 23-mal für den VfL Wolfsburg zum Einsatz. Zudem müsste er sich bei einem Wechsel nach München nicht auf eine neue Liga und ein stark verändertes Umfeld einstellen. Der langjährige VfL-Kapitän absolvierte insgesamt 207 Bundesliga-Spiele und kann in der Abwehrzentrale sowie vor der Viererkette eingesetzt werden.

Sebastian Rudy

Auch Rudy kennt die Bundesliga wie seine Westentasche (358 Einsätze) und noch dazu den FC Bayern. Von 2018 bis 2019 machte der inzwischen 33-Jährige schon einmal in München Station, konnte sich beim deutschen Rekordmeister aber nicht nachhaltig etablieren und zog schnell zu Schalke 04 weiter. Zuletzt stand er bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag und war für den Klub in der vergangenen Saison in 23 Pflichtspielen im Einsatz. Rudy, der es in seiner Laufbahn auf 29 Länderspiele brachte, kann den defensiven Mittelfeldpart vor der Abwehr, aber auch die Rolle des Rechtsverteidigers einnehmen.

Jean-Philippe Gbamin

Drei Jahre lief der ivorische Nationalspieler für Mainz 05 auf, ehe er 2019 für stattliche 25 Millionen Euro zum FC Everton ging. Für den inzwischen 27-Jährigen, der in seiner Karriere meist als die von Tuchel gesuchte „Holding Six“ auflief, entpuppte sich der Wechsel nach England allerdings als Fiasko. Eine langwierige Oberschenkelverletzung und ein Achillessehnenriss warfen ihn aus der Bahn. Zweimal wurde der inzwischen 27-Jährigen von den „Toffees“ verliehen, bestritt für Everton nur sechs Premier-League-Spiele. In der Form aus Mainzer Tagen könnte Gbamin den Bayern vielleicht helfen, ob er diese Power aber noch im Tank hat, ist äußerst fraglich.

Jérôme Boateng

Der Weltmeister von 2014 war lange Jahre eine feste Größe bei den Bayern, spielte von 2011 bis 2021 für den Klub und gewann in München zahlreiche Titel. Sein anschließendes Engagement bei Olympique Lyon verlief sportlich eher freudlos, seit Sommer ist der mittlerweile 35 Jahre alte Defensivallrounder ohne Klub. Eine etwaige Rückkehr zum deutschen Rekordmeister wäre aber wohl von lauten Störgeräuschen begleitet. Nachdem Boateng wegen eines Angriffs auf seine frühere Lebensgefährtin wegen Körperverletzung verurteilt worden (das von Boateng angestrebte Revisionsverfahren steht noch aus), sehen viele Fans den Ex-Nationalspieler mehr als kritisch.