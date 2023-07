Thomas Müller reist vorzeitig aus Bayern-Trainingslager ab

Thomas Müller hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison einen Rückschlag erlitten. Der Offensivspieler des FC Bayern musste das Trainingslager der Münchener am Tegernsee verletzungsbedingt verlassen. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Montagvormittag mit. Der 33-Jährige laboriere an muskulären Problemen an der linken Hüfte. In den kommenden Tagen werde Müller individuelle Einheiten an der Säbener Straße absolvieren, wie lange der 121-malige deutsche Nationalspieler fehlen wird, blieb offen.

Der deutsche Branchenprimus, der am vergangenen Donnerstag mit Leistungstests in die Vorbereitung gestartet war, verweilt noch bis zum 20. Juli im Trainingscamp am Tegernsee. Im Zuge dessen trifft die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel am Dienstag (18.30 Uhr) auf Kreisklassen-Klub FC Rottach-Egern. Außerdem steht für den FCB vom 24. Juli bis zum 3. August eine Asien-Reise auf dem Programm, während welcher Testspiele gegen Manchester City (26. Juli), Kawasaki Frontale (29. Juli) und den FC Liverpool (2. August) geplant sind. Im Anschluss folgt mit der Partie gegen die AS Monaco (7. August) die Generalprobe für den Pflichtspielstart.

Am 12. August spielen die Bayern als deutscher Meister gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig um den nationalen Supercup. Sechs Tage später eröffnen sie die neue Bundesliga-Saison auswärts beim SV Werder Bremen.

