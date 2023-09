Müller über DFB-Comeback: „Bin zu allen Schandtaten bereit“

Thomas Müller befindet sich weiterhin in engem Austausch mit Bundestrainer Hansi Flick und steht mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft parat. „Ich bin zu allen Schandtaten bereit“, sagte der 33-Jährige im Anschluss an den 2:1-Sieg des FC Bayern am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach: „Ich werde - egal, in welcher Mannschaft ich spiele - immer alles geben. Egal, in welcher Rolle ich mich befinde. Dann schauen wir einfach, was die nächsten Monate passiert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Müller verdeutlichte zugleich: „Aber der deutsche Fußball hängt jetzt nicht an meiner Personalie.“ Er sei „bereit, wenn es draufankommt“ und er „gefragt“ sei. Der Weltmeister von 2014 bestritt sein bislang letztes von insgesamt 121 Länderspielen bei der enttäuschenden WM im vergangenen Dezember in Katar. In den anschließenden sechs Länderspielen, von denen die DFB-Auswahl nur eines gewann, fehlte Müller nach Absprache mit Flick im Kader und fungiert als eine Art Standby-Nationalspieler.

Nach verletzungsbedingt verpasster Saison-Vorbereitung war Müller auch für die nun anstehenden Partien am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich kein Thema. Ob Flick noch einmal auf den Routinier zurückgreifen wird, scheint derzeit offen.