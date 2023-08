Tuchel: Pavard hat „nicht kommuniziert, dass er gehen möchte“

Beim FC Bayern deutete sich zuletzt der Abgang von Benjamin Pavard an. In englischen Medien wurde berichtet, dass der Franzose sich mit Manchester United einig sei und die Klubs sich nur noch auf eine Ablöse verständigen müssten. Doch ganz so konkret scheint sich der Transfer doch noch nicht abzuzeichnen, wie Trainer Thomas Tuchel durchblicken ließ: „Benji hat es mir gegenüber persönlich noch nicht kommuniziert, dass er gehen möchte“, sagte er am Donnerstagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen (Fr., 20.30 Uhr/Sat.1).

„Meines Wissens liegt Stand jetzt auch kein Angebot vor“, ergänzte Tuchel und sagte Pavard daher die gleiche Unterstützung seitens des Trainerteams zu wie jedem anderen Spieler: „Bis sich elementar etwas ändert, zählen wir voll auf ihn“. So ist der Franzose gegen Bremen auch erneut ein Kandidat für die Startelf, auch weil mit Noussair Mazraoui und Bouna Sarr zwei Optionen für die rechte Abwehrseite fraglich sind. Schon am vergangenen Samstag beim 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig stand Pavard als Rechtsverteidiger in der Anfangsformation, war allerdings nach einer schwachen Leistung zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Für den sowohl innen als auch außen in der Abwehr einsetzbaren Weltmeister von 2018 ist von einer Ablöse von 30 Millionen Euro die Rede. Pavards Vertrag in München läuft im Sommer 2024 aus. Er war 2019 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Isar gewechselt.

