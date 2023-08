Tuchel über Torwart-Suche des FC Bayern: „Es ist extrem komplex“

Ebenso wie der sich anbahnende Transfer von Harry Kane ist auch die Suche des FC Bayern nach einem neuen Torwart längst kein Geheimnis mehr. Mit Yann Sommer hat der im Winter als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer verpflichtete Keeper den Verein in Richtung Inter Mailand verlassen. Zudem ist Rückkehrer Alexander Nübel zum VfB Stuttgart verliehen worden. Vor dem Supercup-Duell mit RB Leipzig am Samstag (20.45 Uhr/Sky/Sat.1) hat Thomas Tuchel somit nur Sven Ulreich als erfahrenen Mann zwischen den Pfosten im Kader. Die Suche nach einem weiteren Torwart gestaltet sich schwierig, verriet der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz am Freitag.

„Es ist extrem komplex, natürlich suchen wir gerade, was niemand anderes in der Fußballwelt sucht – jemand, der das Potenzial hat, die Nummer eins zu sein. Da stecken so viele Konjunktive drin, es ist so viel Spekulation.“ Es werde „viel spekuliert. Was eindeutig ist, ist, dass wir zu wenig Torhüter haben, die konkurrenzfähig sind. Klar: Wir suchen noch einen Torwart. Wir sind noch zu keinem Abschluss gekommen.“ Fest steht für den 49-Jährigen: „Mit Sven, das ist zu wenig. Auch wenn er da ist mit einer Art und Weise, die sehr positiv und zuverlässig ist. Es muss klar sein, dass wir versuchen, die bestmögliche Lösung unter Zeitdruck zu finden.“

Kepa könnte vom FC Chelsea kommen

Eine Lösung hat sich zuletzt in Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga herauskristallisiert. Berichten zufolge soll der Rekordmeister bereits ein Angebot für den Spanier, den Tuchel noch aus seiner Zeit bei den Londonern kennt, abgegeben haben. Dabei präferieren die Münchener wohl eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Vieles hängt allerdings auch vom Gesundheitszustand von Neuer ab, dessen Comeback sich Berichten zufolge auf 2024 verschieben könnte. Beim Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wurde kürzlich eine Operation durchgeführt, bei der Metallplatten aus seinem Wadenbein entfernt wurden.

Eingriff kann ein großer Schritt nach vorne sein Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Einen möglichen Comeback-Zeitpunkt von Neuer konnte Tuchel nicht nennen, dennoch gab er sich mit Blick auf den Genesungsprozess zuversichtlich: „Der Eingriff kann ein großer Schritt nach vorne sein – das ist mein Bauchgefühl. Wann und wie er zurückkommt, ist sehr spekulativ und nicht seriös zu beantworten. Manu bekommt die Zeit, die er benötigt.“