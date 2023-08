Bayern-Trainer Tuchel äußert sich zu Transfer von Kane

Seesegel-Weltmeisterschaft

ORC-WM: „Desna“ gewinnt Langstrecke, „Outsider“ kämpft einen aussichtslosen Kampf

In einer überaus spannenden Langstrecke hat die Kieler „Outsider“ von Tilmar Hansen bei der ORC-WM in der Klasse A einen Punktsieg gegen den amtierenden Weltmeister „Beau Geste“ gelandet – die Crew von Karl Kwok steuert dennoch klar auf Titelkurs. In der Klasse C verspricht der Finaltag Spannung pur.