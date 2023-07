Bericht über ersten Austausch: FC Bayern an Sevilla-Keeper interessiert

Kieler Meeresinstitut

Das Wetter im tropischen Pazifik beeinflusst das Weltklima. In einer Studie haben Forschende des Geomar in Kiel untersucht, wie aussagekräftig Klima-Simulationen am Computer sind. Das Ergebnis: Die Berechnungen sind nicht so detailliert wie erhofft. Dies hat Auswirkungen auf zukünftige Vorhersagen zum Klimawandel.