Bericht: Ex-ManUnited-Keeper de Gea Kandidat beim FC Bayern

In den Torwart-Planungen des FC Bayern München spielt offenbar ein weiterer prominenter Profi eine Rolle. Wie die Bild berichtet, zählt der ehemalige spanische Nationaltorhüter David de Gea zum Kandidatenkreis beim deutschen Rekordmeister. Demnach wollen die Münchner Kontakt mit dem Umfeld des 32 Jahre alten Schlussmanns aufnehmen, um die grundsätzliche Bereitschaft für einen Wechsel nach München auszuloten. De Geas Vertrag bei Premier-League-Klub Manchester United war im Juni nach zwölf Jahren ausgelaufen. Der Spanier wäre somit ablösefrei zu haben.

Und: Bei den Bayern ist die Torwart-Position bereits seit Wochen ein Thema. Stammkeeper Manuel Neuer wird nach seinem Unterschenkelbruch im Winter nach Aussage von Trainer Thomas Tuchel wohl nicht bis zum Pflichtspielstart am 12. August (DFL-Supercup gegen RB Leipzig) fit. Backup Yann Sommer soll zudem kurz vor dem Wechsel zum italienischen Spitzenklub Inter Mailand stehen. Da auch die Leihe von Alexander Nübel zu Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart am Dienstag verkündet wurde, stünde in Sven Ulreich nur noch ein angemessener Neuer-Ersatz im Kader.

Die Spekulationen um mögliche Verpflichtungen des FC Bayern hielten sich deshalb zuletzt hartnäckig. Der Kandidatenkreis ist dabei groß: Thomas Strakosha (FC Brentford), Dominik Kotarski (PAOK Thessaloniki), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion), Giorgi Mamardashvili (FC Valencia) und Bono (FC Sevilla) sind nur einige der gehandelten Akteure. Dazu sollen kürzlich auch Wojiech Szczesny (Juventus Turin), David Raya (FC Brentford) und nun auch de Gea gekommen sein.

De Gea hatte seinen Kontrakt bei Manchester United nach Ablauf nicht verlängert. So endete die Zeit des 45-maligen spanischen Nationalspielers bei den Engländern nach 545 Pflichtspielen. Die „Red Devils“ hatten mit Andre Onana von Inter Mailand hochkarätigen Ersatz verpflichtet.