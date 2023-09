Debüt für FC Bayern naht: So tickt Torwart Daniel Peretz

Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Preußen Münster ist für den klaren Favoriten FC Bayern München eine Pflichtaufgabe. Für einen Spieler im Bayern-Kader dürfte das Duell beim Drittligisten aber ein besonderes werden. FCB-Trainer Thomas Tuchel hat angekündigt, dass Torwart Daniel Peretz gegen Münster auflaufen soll. Für den 23 Jahre alten Keeper wäre es das Pflichtspiel-Debüt im Bayern-Trikot. „Wenn alles im Training normal läuft, wird Daniel morgen die Möglichkeit bekommen und spielen“, kündigte Tuchel bei der Pressekonferenz am Montag an.

Peretz war im Sommer vom israelischen Klub Maccabi Tel Aviv nach München gewechselt. Dort fungiert er derzeit als Back-up von Sven Ulreich, der in Abwesenheit des nach einem Unterschenkelbruch um sein Comeback kämpfenden Manuel Neuer vorübergehend den Status einer Nummer eins genießt. Tuchel erklärte mit Blick auf seine eigenen Erfahrungen bei Paris Saint-Germain (2018 bis 2020) und beim FC Chelsea (2021 bis 2022) seine Personalpolitik auf der Position zwischen den Pfosten: „Ich bin durch das Ausland gewohnt, dass der zweite Torhüter im Pokal die Möglichkeit bekommt, zu spielen. Das ist wichtig für Daniel. Er verhält sich top. Unser ganzes Torwartteam ist eine super Einheit, die sich gegenseitig pusht.“

Peretz bereits mit Erfahrungen auf europäischer Bühne

Im Klartext heißt das wohl: So lange Neuers Rückkehr sich weiter verzögert, darf Peretz auf weitere Einsätze zumindest im DFB-Pokal hoffen – sofern der Israeli sich nicht verletzt und die Bayern die Hürde Münster am Dienstag erfolgreich nehmen.

Ganz neu ist die Rolle als Mann aus der zweiten Reihe für Peretz, der neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, nicht. Denn in der Saison 2020/2021 hatte der Schlussmann bei Maccabi keinen Stammplatz, nachdem er in der Saison zuvor an den damaligen Zweitligisten Beitar Tel Aviv ausgeliehen war und dort 32 Liga-Partien absolvierte. Dabei gelangen ihm sogar zwei Treffer – jeweils durch verwandelte Elfmeter. Erst im zweiten Jahr nach seiner Rückkehr zu Maccabi wurde Peretz dort Stammtorwart und war in den vergangenen zwei Spielzeiten gesetzt.

Auch auf europäischer Bühne sammelte Peretz bei dem Klub aus seiner Geburtsstadt bereits Erfahrungen. Insgesamt 18-mal kam der 23-Jährige in der Qualifikation zur Conference League zum Einsatz, sieben Mal in der Gruppenphase des drittklassigen europäischen Wettbewerbs. Im November 2022 bestritt er zudem sein Länderspiel-Debüt für Israel (2:3 gegen Zypern). Nun steht ihm seine Feuertaufe als Keeper des FC Bayern bevor.