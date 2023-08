Sommer mit emotionalen Abschiedsworten an den FC Bayern

Der Abschied von Torwart Yann Sommer vom FC Bayern München steht offenbar fest. Obwohl der sich anbahnende Transfer des Schweizers zu Inter Mailand zu diesem Zeitpunkt noch nicht verkündet worden war, richtete Sommer auf seinem Instagram-Profil am späten Montagnachmittag bereits Abschieds- und Dankesworte an die Bayern-Familie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sommer formulierte auf Englisch: „Eine aufregende Reise kommt zu einem Ende. Ich würde gern meine Dankbarkeit an alle @fcbayern aussprechen, meine Teamkollegen, die Trainer, den Staff und alle anderen, einschließlich der unglaublichen Fans, die meine Zeit bei diesem großartigen Klub zu einer Erfahrung gemacht haben, die ich nie vergessen werde!“ Wohin er wechseln wird, erwähnte Sommer in dem Beitrag nicht explizit.

Sommer nach Neuer-Comeback wohl nur Nummer zwei

Der 34 Jahre alte Schweizer Nationalkeeper war zu Jahresbeginn nach mehr als acht Jahren bei Borussia Mönchengladbach nach München gewechselt. Nach der WM-Unterbrechung der Bundesliga vertrat er bei den Bayern den wegen eines Unterschenkelbruchs monatelang ausgefallenen Kapitän Manuel Neuer. Zwar verzögert sich Neuers Comeback derzeit noch ein wenig. Es gilt aber als sicher, dass der 37-Jährige beim Rekordmeister wieder die Nummer eins sein wird, sobald sein Körper ihm erlaubt, ins Tor zurückzukehren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da sich abzeichnete, dass Sommer bei den Bayern in der neuen Saison die Rolle des Ersatzmannes bleiben wird, wurde bereits seit Wochen über einen möglichen Abschied des Schweizers spekuliert, dessen Vertrag in München bis 2025 läuft und der mit dem Klub im Frühjahr deutscher Meister wurde. Champions-League-Finalist Inter Mailand hatte sich Berichten zufolge zuletzt als Favorit auf eine Sommer-Verpflichtung herauskristallisiert. Bereits am Sonntag soll Sommer in Mailand eingetroffen sein.