Bericht: Tottenham entzieht Bayern-Ziel Kane die Flugerlaubnis

Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern ist immer noch nicht offiziell. Offenbar gibt es nun Probleme in London. Der TV-Sender Sky berichtet, dass Kane-Klub Tottenham Hotspur dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft kurz vor dessen geplantem Abflug nach München noch die Flugerlaubnis entzogen haben soll. Demnach wartet der 30 Jahre alte Top-Angreifer am Flughafen in London Stansted auf grünes Licht für seine Reise nach Deutschland. Die Spurs wollen nochmal nachverhandeln, obwohl Kane schon im Auto in Richtung Airport gesessen haben soll, heißt es.

Am frühen Freitagmorgen sickerte zunächst die Nachricht durch, dass Kane an diesem Freitag seinen Medizincheck beim FC Bayern absolvieren soll. Der 30-Jährige könnte schon am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig zum Einsatz kommen, wie Sky am Freitagmorgen zunächst vermeldete. Kane soll sich zuvor mit dem deutschen Meister laut übereinstimmenden Medienberichten auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben. Damit steht der monatelange Transferpoker um den englischen Angreifer eigentlich vor dem Abschluss - wäre da nicht das vermeintliche Problem mit der Flugerlaubnis.

FC Bayern zahlt wohl Mega-Ablöse für Kane

Kanes bisheriger Klub Tottenham Hotspur und der FC Bayern hatten sich zuletzt bereits auf eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro geeinigt. Kane wollte seine Zukunft Medienberichten zufolge vor dem Saisonstart in der Premier League an diesem Wochenende geklärt haben. Tottenham startet am Sonntag beim FC Brentford in die neue Liga-Spielzeit.