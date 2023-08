Berichte: Harry Kane akzeptiert Angebot des FC Bayern – Medizincheck steht kurz bevor

An diesem Freitag ist offenbar der große Tag von Harry Kane und dem FC Bayern München. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, soll der Deal mit dem 30 Jahre alten Superstar an diesem Freitag inklusive Medizincheck finalisiert werden. Unter anderem das englische Portal The Athletic schreibt, dass sich der deutsche Rekordmeister mit dem englischen Nationalspieler auf die Details eines Transfers verständigt habe.

Neben einigen deutschen Medien bestätigte auch Transferexperte Fabrizio Romano, dass der Wechsel vor dem Abschluss stehe. Demnach habe Kane die Reiseerlaubnis von den Tottenham Hotspur erhalten, um in München zeitnah den Medizincheck durchzuführen. Sky schreibt, dass der 30 Jahre alte Stürmerstar sein Debüt gerne schon am Samstag (20.45 Uhr) im Supercup gegen RB Leipzig geben möchte.

Kane ist seit Wochen Wunschtransfer des FC Bayern und wäre mit einer erwarteten Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro der Rekordzugang der Bundesliga. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft soll den Berichten zufolge einen Vertrag bis Sommer 2027 unterzeichnen und die Rückennummer neun erhalten.