Bayern-Trainer Tuchel erklärt Transfer-Entscheidungen bei Pavard und Stanisic

Trainer Thomas Tuchel hat sich nach dem Weggang von Benjamin Pavard zu Inter Mailand und dem schon zuvor an Bayer Leverkusen verliehenen Josip Stanisic unzufrieden über die personellen Optionen beim FC Bayern München auf der Rechtsverteidiger-Position geäußert. „Das ist schwierig, dagegen zu argumentieren. Deswegen sieht das nicht ganz glücklich aus für uns“, sagte Tuchel am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr, Sky) zu einer Reporterfrage, die sich auf den Zusammenhang der beiden Personalien und eine mögliche Nachverpflichtung für die Abwehr bezog. „Das ist jetzt schon eine große Lücke, die da klafft, die wir jetzt sehr kurzfristig versuchen, aufzufüllen“, ergänzte der 50-Jährige.

Dass die Bayern dem Pavard-Verkauf trotz der zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgten Ausleihe von Stanisic zustimmten, begründete Tuchel mit der zeitlichen Abfolge dieser Personalentscheidungen. „Wenn wir Entscheidungen beurteilen, müssen wir uns bemühen, an den Moment der Entscheidung zurückzugehen. Als wir Stanisic entschieden haben, war kein Angebot für Benji da. Und Benji war auch nicht bei mir, um das klar zu formulieren. Er hatte alle Vorbereitungsspiele mitgemacht. Für uns und für Stani war es eine Top-Lösung, ihn auszuleihen an einen guten Klub, der vielleicht ein großer Konkurrent für uns ist“, erklärte der FCB-Coach.

Der Klub sei dem 23-jährigen Kroaten Stanisic, der als Talent gilt, in den vergangenen Jahren bei den Bayern aber nur sporadisch zum Einsatz kam, „sehr weit entgegen gekommen“, man habe letztlich „die Entwicklung des Spielers in den Mittelpunkt gestellt“. Tuchel fügte hinzu: „Wir bekommen dann hoffentlich einen Spieler mit mehr Spielpraxis als bei uns zurück.“ Bei Pavard indes, über dessen Wechselabsichten vor dem Vollzug des Transfers nach Mailand öffentlich bereits seit Wochen spekuliert worden war, habe sich „die Situation um 180 Grad geändert“.

Transferfenster nur noch bis Freitag geöffnet

Einen Ersatz für Stanisic oder Pavard hatten die Münchener bis zum Freitagmittag noch nicht präsentiert. Als Kandidat gilt Armel Bella-Kotchap vom FC Southampton. der zuletzt vor allem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war. Laut Medienberichten vom Freitag hat sich ein Wechsel des Jung-Nationalspielers zum BVB aber zerschlagen. Das Transferfenster schließt in Deutschland am Freitag um 18 Uhr.

Auf den Positionen in der Defensive, merkte Tuchel kritisch an, habe der Rekordmeister derzeit weniger Konkurrenzkampf als in der vergangenen Saison. „Das ist nicht gerade ein Wunschszenario“, betonte der Trainer: „Wir versuchen das noch zu ändern. Wenn nicht, müssen wir kreativ werden.“ Der Coach verwies darauf, dass zuletzt auch der im Sommer ablösefrei von RB Leipzig verpflichtete Konrad Laimer auf der Rechtsverteidiger-Position ausgeholfen habe. Allerdings ist der Österreicher eigentlich im zentralen Mittelfeld als Alternative zu Joshua Kimmich oder Leon Goretzka eingeplant.