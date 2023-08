Kurz vor Supercup: Tuchel kündigt Debüt von Kane an

Harry Kane wird am Samstagabend im DFL-Supercup gegen RB Leipzig sein Debüt für den FC Bayern geben. Das kündigte FCB-Trainer Thomas Tuchel unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie an. „Wir werden ihm ein paar Minuten geben. Ich glaube, dass es auch für Harry ein wenig viel war“, meinte der Coach bei Sat.1 und wies auf die letzten steinigen Meter vor Abschluss des Deals hin. Kane, der schon beim Aufwärmen von den Münchner Fans in der Allianz Arena gefeiert wurde, sei in der Nacht zum Spieltag erst „weit, weit nach Mitternacht ins Bett gekommen“.

Man wolle den neuen Superstar mit einem Einsatz von Beginn an folglich nicht „überstrapazieren“. Man habe sich eine Einwechslung aber „fest“ vorgenommen: „Er möchte spielen. Wir möchten, dass er spielt.“ Tuchel schwärmte in den höchsten Tönen von dem Transfer des Mittelstürmers: „Das ist ein großes Statement. Wir haben den Kapitän der englischen Nationalmannschaft aus der Premier League geholt. Er hat das gewisse Etwas und wird es hoffentlich unter Beweis stellen.“ Tuchel weiter: „Größer als die Erleichterung ist noch die Freude. Das ist eine sensationelle Nachricht für uns als Verein und für die Bundesliga. Das ist eine Top-Verstärkung für uns.“

Die Münchner hatten sich monatelang um eine Verpflichtung des Angreifers bemüht, waren mit ihren Offerten zunächst allerdings gescheitert. Obwohl Kane dem deutschen Rekordmeister wohl früh seine Zusage für einen Transfer gegeben hatte, verweigerte Tottenham-Boss Daniel Levy der Klubikone die Freigabe. Erst die letzte Offerte in einer Größenordnung, die es in der Geschichte der Bundesliga zuvor nicht gegeben hatte, überzeugte die Spurs dann doch. Bei den Bayern unterschrieb Kane einen Vertrag bis 2027 und soll jährlich rund 25 Millionen Euro verdienen.

„Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Schritt in meiner Karriere ist, mich selbst nochmal zu pushen und auf dem höchsten Level zu beweisen“, sagte der 30-Jährige nach dem Wechsel: „Wenn man an den FC Bayern denkt, denkt man immer an eines der Top-Teams weltweit.“ Seinen ersten Einsatz in der Startelf des FCB dürfte der Superstar am kommenden Samstag erleben. Dann eröffnen die Bayern die neue Bundesliga-Saison mit ihrem Gastspiel bei Werder Bremen.