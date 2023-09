Tuchel lobt Reaktion der Mannschaft und verspricht: Talente erhalten Chancen

Im Anschluss an das 2:1 bei Borussia Mönchengladbach hatte Thomas Tuchel das Deadline-Day-Desaster zumindest ein bisschen besser verdaut. Nachdem der Trainer des FC Bayern vor der Partie den „zu dünnen“ Kader beklagt und damit nicht wirklich auf einer Linie mit Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, der die Lage weitaus positiver bewertet, gelegen hatte, huschte gut 90 Minuten später doch ein wenig Zufriedenheit über das Gesicht des Coaches. „Die zweite Halbzeit war wahrscheinlich die beste, die wir diese Saison gespielt haben“, meinte Tuchel.

Dann lobte er die Reaktion der Mannschaft auf die Transfer-Turbulenzen der vorangegangenen Stunden, in denen den Bayern Wunsch-Sechser Palhinha vom FC Fulham durch die Lappen gegangenen war. Auch die Verpflichtung eines neuen Abwehrspielers war dem Klub nicht gelungen. Es werde noch „ein bisschen dauern“, bis er dies verarbeitet habe, meinte Tuchel und verwies auf eine „Unwucht“ im Aufgebot. Dieses biete in der Offensive reichlich Alternativen, weise in der Defensive aber Lücken auf – gerade hinsichtlich der Herausforderungen in den bald anstehenden englischen Wochen.

„Wir brauchen Glück“, meinte Tuchel mit Blick auf potenzielle Ausfälle. Der schmale Kader könnte in den kommenden Wochen auch Chancen für Spieler aus der eigenen Jugend bereithalten. „Wir kennen alle Nachwuchsspieler“, versicherte Tuchel und verwies darauf, dass Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic am Samstag dem Spieltags-Aufgebot angehörten: „Sie werden ihre Minuten bekommen. Sie trainieren mit uns und zeigen gutes Niveau.“