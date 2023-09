Palhinha, Bella-Kotchap, Gravenberch

Tuchel gibt Einblick in Bayerns Transfer-Endspurt: „Last-Minute-Entscheidung“

Wenige Stunden vor Ablauf der Wechselfrist am Freitagabend bastelt der FC Bayern weiter an seinem Kader. Trainer Thomas Tuchel gab am Mittag einen Einblick in den Stand der Dinge und betonte, dass es bis zum Ablauf der Transferperiode spannend bleiben werde.