FC Bayern verpflichtet Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund

Erstmals seit sechs Jahren hat der FC Bayern wieder einen Spieler seines Erzrivalen Borussia Dortmund verpflichtet. Wie die Münchner am Freitag nun auch offiziell bestätigten, trägt Raphael Guerreiro zukünftig das Trikot des deutschen Rekordmeisters und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der Kontrakt des portugiesischen Nationalspielers beim BVB läuft am 30. Juni aus, er wechselt somit ablösefrei. Beim FCB trifft er auf einen alten Bekannten: Trainer Thomas Tuchel und Guerreiro arbeiteten in der Saison 2016/2017 in Dortmund zusammen und gewannen mit dem Klub den DFB-Pokal. FCB-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummennige hatte die Verpflichtung des Profis bereits verraten. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte sich zu dem Transfer bereits geäußert.

Mit der Borussia hatte sich Guerreiro nicht auf einen neuen Vertrag verständigen können. Folglich suchte der 29-Jährige eine neue Herausforderung - die Bayern schlugen zu. Zuletzt hatten die Münchner Mats Hummels, der seit 2019 wieder beim BVB spielt, aus Dortmund nach München gelockt. Der Innenverteidiger war dem FCB 2016 eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro wert. Vor der vergangenen Saison war dann Nationalspieler Niklas Süle den umgekehrten Weg gegangen und hatte sich ablösefrei der Borussia angeschlossen.

BVB setzt auf Bensebaini als Guerreiro-Ersatz

Nun gewinnen die Münchener in Guerreiro einen flexiblen und technisch versierten Außenbahnspieler hinzu. Beim BVB absolvierte er seit seinem Wechsel 2016 vom FC Lorient in die Bundesliga insgesamt 224 Pflichtspiele, kam dabei vornehmlich auf der Linksverteidiger-Position, besonders zuletzt aber auch im Mittelfeld zum Einsatz. Im schwarz-gelben Trikot erzielte er 40 Tore und steuerte 50 Vorlagen bei. Der BVB soll sich bis zuletzt um eine Verlängerung bemüht haben, letztlich jedoch erfolglos. Im Gladbacher Ramy Bensebaini wurde bereits Ersatz verpflichtet.

