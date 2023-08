Gravenberch-Abgang steht unmittelbar bevor - Youngster fehlt im Training

Kostenfrei bis 16:30 Uhr lesen

Unterstützung gefordert

Migration, Armut, psychische Krankheiten – die Probleme, die die Schüler und Schülerinnen an der Theodor-Heuss-Schule in Preetz in den Schulalltag mitbringen, nehmen immer weiter zu. 7,5 Prozent der Schüler und Schülerinnen haben mehr als 40 Fehltage. Ein Besuch in der Schule.